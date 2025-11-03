Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги 3 украинским банкам (детали) Сегодня 10:00 — Фондовый рынок

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги 3 украинским банкам (детали)

Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) трех украинских государственных банков — Ощадбанка, «Укрэксимбанка» и «Сенс Банка»: в иностранной валюте — на уровне (LTFC) «CCC», в национальной валюте — на уровне «CCC+».

Об этом говорится в сообщении на сайте агентства, передает «Интерфакс-Украина».

Для «Ощадбанка» и «Сенса» также подтверждены рейтинги устойчивости банка (VR) на уровне «ccc».

Для «Укрэксимбанка» этот рейтинг повышен с «f» до «ccc-», что отображает восстановление жизнеспособности банка благодаря улучшенной капитализации с коэффициентами капитала, которые больше не нарушают минимальные требования к капиталу.

Что это значит

«Повышение также отображает наши ожидания по поводу способности банка поддерживать адекватную капитализацию и уменьшать риск обесценения капитала путем обременения незарезервированных обесцененных кредитов, что поддерживается внутренним генерированием капитала», — добавило Fitch.

Всем двум банкам агентство присвоило краткосрочный рейтинг в национальной валюте «С».

«Условия операционной деятельности украинских банков остаются сложными из-за войны, что отображается в нашей оценке операционной среды „ccc“. Постоянная международная поддержка Украины, благоприятные политические и регуляторные меры способствуют макроэкономической и финансовой стабильности, а также устойчивым финансовым показателям банков», говорится в публикации.

Ранее мы писали о том, что банки положительно оценивают перспективы кредитования и планируют и далее расширять портфели займов. Об этом свидетельствуют результаты Опроса об условиях банковского кредитования за ІІІ квартал, проведенного Национальным банком.

По результатам опроса банки ожидают увеличения объемов кредитования предприятий. Баланс ответов относительно прогнозов на будущее стал самым высоким за весь период наблюдений с 2015 года.

В третьем квартале спрос на корпоративные кредиты несколько вырос, и финансовые учреждения прогнозируют дальнейшее повышение интереса бизнеса ко всем видам займов, кроме валютных.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.