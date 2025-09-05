ТОП-20 банков, в которых украинцы хранят деньги

0 800 307 555
На 1 августа 2025 года в Украине работали 60 банков, где физические лица хранили 1,306 трлн грн. С начала года объем вкладов вырос на 7,4%, то есть на 90 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
Больше всего сбережений украинцы держат в государственных ПриватБанке — 472,8 млрд грн и Ощадбанке — 220,7 млрд грн.
Третье место занимает частный Универсал Банк с 91,2 млрд грн.
Далее в рейтинге следуют:
  • Райффайзен Банк (иностранная банковская группа) — 75,6 млрд грн,
  • ПУМБ (частный) — 59,9 млрд грн,
  • УкрСиббанк (иностранная банковская группа) — 52 млрд грн.

ТОП-20 банков, где украинцы держат средства (млрд грн)

БанкСредства физлицВ частности, средства по требованию
ПриватБанк472,8388,6
Ощадбанк220,7126,9
Универсал Банк91,266,1
Райффайзен Банк75,657,3
ПУМБ59,936,0
Укрсиббанк52,040,1
Сенс БАНК47,719,3
Укрэксимбанк38,113,3
Укргазбанк34,720,0
ОТП Банк33,022,8
абанк24,07,3
Креди Агриколь Банк23,616,1
Кредобанк21,012,9
Пивденный18,28,7
Прокредит Банк12,54,2
Таскомбанк11,62,6
Банк Восток7,84,7
Аккордбанк7,01,5
Банк Кредит Днепр5,61,8
Банк Львов4,70,9
Напомним, во II квартале 2025 года средняя ставка по новым гривневым вкладам (включая средства по требованию) выросла на 0,7 п. п. и составила 10,5% годовых.

Справка Finance.ua:

  • Украинские банки ожидают монетарных изменений от Национального банка, которые в итоге приведут к снижению ставок по депозитам. У украинцев остается не так много времени, чтобы оформить вклады с высокой доходностью;
  • по состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в частности, ФЛП) в банках Украины достигла 1,482 трлн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Но в ближайшее время банковские вклады для украинцев станут менее привлекательными. Первая неделя сентября может стать последней, когда ставки по гривневым депозитам будут максимальными;
  • подробнее о том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите и на какую доходность рассчитывать в сентябре читайте здесь.
