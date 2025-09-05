ТОП-20 банков, в которых украинцы хранят деньги Сегодня 11:04 — Кредит&Депозит

На 1 августа 2025 года в Украине работали 60 банков, где физические лица хранили 1,306 трлн грн. С начала года объем вкладов вырос на 7,4%, то есть на 90 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

ПриватБанке — 472,8 млрд грн и Ощадбанке — 220,7 млрд грн. Больше всего сбережений украинцы держат в государственных— 472,8 млрд грн и— 220,7 млрд грн.

Третье место занимает частный Универсал Банк с 91,2 млрд грн.

Далее в рейтинге следуют:

Райффайзен Банк (иностранная банковская группа) — 75,6 млрд грн,

ПУМБ (частный) — 59,9 млрд грн,

УкрСиббанк (иностранная банковская группа) — 52 млрд грн.

ТОП-20 банков, где украинцы держат средства (млрд грн)

Банк Средства физлиц В частности, средства по требованию ПриватБанк 472,8 388,6 Ощадбанк 220,7 126,9 Универсал Банк 91,2 66,1 Райффайзен Банк 75,6 57,3 ПУМБ 59,9 36,0 Укрсиббанк 52,0 40,1 Сенс БАНК 47,7 19,3 Укрэксимбанк 38,1 13,3 Укргазбанк 34,7 20,0 ОТП Банк 33,0 22,8 абанк 24,0 7,3 Креди Агриколь Банк 23,6 16,1 Кредобанк 21,0 12,9 Пивденный 18,2 8,7 Прокредит Банк 12,5 4,2 Таскомбанк 11,6 2,6 Банк Восток 7,8 4,7 Аккордбанк 7,0 1,5 Банк Кредит Днепр 5,6 1,8 Банк Львов 4,7 0,9

Напомним, во II квартале 2025 года средняя ставка по новым гривневым вкладам (включая средства по требованию) выросла на 0,7 п. п. и составила 10,5% годовых.

Украинские банки ожидают монетарных изменений от Национального банка, которые в итоге приведут к снижению ставок по депозитам. У украинцев остается не так много времени, чтобы оформить вклады с высокой доходностью;

по состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в частности, ФЛП) в банках Украины достигла 1,482 трлн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Но в ближайшее время банковские вклады для украинцев станут менее привлекательными. Первая неделя сентября может стать последней, когда ставки по гривневым депозитам будут максимальными;

подробнее о том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите и на какую доходность рассчитывать в сентябре читайте здесь.

