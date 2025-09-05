ТОП-20 банков, в которых украинцы хранят деньги
На 1 августа 2025 года в Украине работали 60 банков, где физические лица хранили 1,306 трлн грн. С начала года объем вкладов вырос на 7,4%, то есть на 90 млрд грн.
Больше всего сбережений украинцы держат в государственных ПриватБанке — 472,8 млрд грн и Ощадбанке — 220,7 млрд грн.
Третье место занимает частный Универсал Банк с 91,2 млрд грн.
Далее в рейтинге следуют:
- Райффайзен Банк (иностранная банковская группа) — 75,6 млрд грн,
- ПУМБ (частный) — 59,9 млрд грн,
- УкрСиббанк (иностранная банковская группа) — 52 млрд грн.
ТОП-20 банков, где украинцы держат средства (млрд грн)
|Банк
|Средства физлиц
|В частности, средства по требованию
|ПриватБанк
|472,8
|388,6
|Ощадбанк
|220,7
|126,9
|Универсал Банк
|91,2
|66,1
|Райффайзен Банк
|75,6
|57,3
|ПУМБ
|59,9
|36,0
|Укрсиббанк
|52,0
|40,1
|Сенс БАНК
|47,7
|19,3
|Укрэксимбанк
|38,1
|13,3
|Укргазбанк
|34,7
|20,0
|ОТП Банк
|33,0
|22,8
|абанк
|24,0
|7,3
|Креди Агриколь Банк
|23,6
|16,1
|Кредобанк
|21,0
|12,9
|Пивденный
|18,2
|8,7
|Прокредит Банк
|12,5
|4,2
|Таскомбанк
|11,6
|2,6
|Банк Восток
|7,8
|4,7
|Аккордбанк
|7,0
|1,5
|Банк Кредит Днепр
|5,6
|1,8
|Банк Львов
|4,7
|0,9
Напомним, во II квартале 2025 года средняя ставка по новым гривневым вкладам (включая средства по требованию) выросла на 0,7 п. п. и составила 10,5% годовых.
Справка Finance.ua:
- Украинские банки ожидают монетарных изменений от Национального банка, которые в итоге приведут к снижению ставок по депозитам. У украинцев остается не так много времени, чтобы оформить вклады с высокой доходностью;
- по состоянию на 1 августа 2025 года общая сумма вкладов физических лиц (в частности, ФЛП) в банках Украины достигла 1,482 трлн грн, что на 3,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее. Но в ближайшее время банковские вклады для украинцев станут менее привлекательными. Первая неделя сентября может стать последней, когда ставки по гривневым депозитам будут максимальными;
- подробнее о том, сколько сейчас можно заработать в небольшом банке на депозите и на какую доходность рассчитывать в сентябре читайте здесь.
