Ставки по гривневым депозитам выросли — банкир Сегодня 20:01 — Кредит&Депозит

Ставки по гривневым депозитам выросли — банкир

В декабре ставки по депозитам в гривне выросли до 18% годовых. На рост повлияли праздничные бонусы, которые финучреждения предлагают новым вкладчикам — до 1,5 п. п. к базовым ставкам.

Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев.

«В праздничный сезон вполне понятны „поощрительные“ акции, которые позволяют потенциальным вкладчикам рассчитывать на более высокую доходность, чем обычно. То есть в декабре вкладчикам следует ожидать подобных праздничных предложений от банков», — объяснил банкир в комментарии для MC: Money & Career.

На какие депозиты делают ставку банки

Как пояснил банкир, банки сейчас больше всего продвигают ультракороткие вклады на 3−9 месяцев и депозиты сроком от 12 месяцев.

Эксперт считает, что в условиях прогнозируемой инфляции 9,7% в 2026 году вкладчики могут не только сохранить покупательную способность сбережений, но и получить 3−4% реальной прибыли, если разместят средства в гривне на срок от полугода.

Ожидания на 2026 год

Замотаев отмечает, что ситуация на валютном рынке Украины сейчас стабильная. Поэтому даже при условии, что в течение 2026 года официальный курс доллара окажется в диапазоне 45−46 грн, как закладывают в бюджете, в процентном измерении подорожание американской валюты по сравнению с курсом на начало декабря 2025 года составит в среднем 6−8%.

Читайте также: Самые привлекательные депозиты декабря 2025 года

«Поэтому все опасения о „судьбе“ гривны сейчас больше гипотетические. В то же время в следующем году курсовые ориентиры вряд ли превысят 46 грн за доллар», — говорит банкир.

Сколько будут продолжаться высокие ставки

Замотаев прогнозирует, что самые высокие ставки по гривневым вкладам — до 18% годовых — сохранятся до середины-конца января 2026 года. В это время завершатся акционные периоды в большинстве банков.

Следовательно, ближайшие 1−1,5 месяца могут стать самым благоприятным временем для размещения средств.

Читайте также Эксперты рассказали, какие депозиты предпочитают украинцы

Замотаев советует вкладчикам учитывать личные финансовые планы и внимательно читать условия программ, поскольку банковская система сегодня стабильна, а депозиты защищены Фондом гарантирования вкладов.

«Финансовая система работает в непростых военных условиях. Но, несмотря на это, государство и банковский сектор создали все необходимые механизмы, чтобы граждане могли безопасно хранить и защищать свои сбережения, не теряя их стоимость и получая справедливую доходность», — резюмировал Замотаев.

счетах украинцев хранится более 1,5 трлн гривен. Из этой суммы 1 трлн — в нацвалюте. Ранее мы сообщали , что наИз этой суммы 1 трлн — в нацвалюте.

Как гарантируются вклады в Украине

Напомним, что во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физлиц в банках Украины распространяются 100% гарантии. После истечения этого срока максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

в Европе гарантируется 100 тысяч евро для физических лиц, а также гарантируются вклады юридических лиц. В целом, как писал Finance.ua , Фонд гарантирования вкладов физических лиц стремится обеспечить европейский уровень суммы возмещения по вкладам:для физических лиц, а также гарантируются вклады юридических лиц.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.