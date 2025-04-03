У Фонді гарантування розповіли про плани щодо розміру відшкодування за вкладами — Finance.ua
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У Фонді гарантування розповіли про плани щодо розміру відшкодування за вкладами

Кредит&Депозит
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У Фонді гарантування розповіли про плани щодо розміру відшкодування за вкладами
У Фонді гарантування розповіли про плани щодо розміру відшкодування за вкладами
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прагне забезпечити європейський рівень суми відшкодування за вкладами.
Про це розповіла директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай в ефірі каналу «Ми — Україна».
Наразі, уточнила вона, під час воєнного стану і впродовж трьох місяців після його скасування, діє 100% гарантія за вкладами фізичних осіб і ФОП, потім буде запроваджено граничну суму гарантування — 600 тисяч гривень, тоді як у Європі гарантується 100 тисяч євро для фізичних осіб, а також гарантуються вклади юридичних осіб.
«Наша стратегічна мета — це інтеграція в Євросоюз, і Фонд також має свою стратегічну мету в рамках цієї загальнодержавної — забезпечити рівень гарантування 100 тисяч євро, у тому числі коштів на рахунках юридичних осіб», — окреслила перспективи Білай.
Вона звернула увагу на довіру вкладників до банків.

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«Щодо поточних реалій, за яких не тільки не відбулося відтоку коштів із банківської системи, а навпаки, зросло (тільки за останні два роки сума вкладів фізосіб зросла з 1051,5 млрд грн станом на 1 січня 2023 року до 1392,2 млрд грн на 1 січня 2025 року), то у Фонді довіру вкладників пояснюють перш за все саме запровадженням повної гарантії», — зазначила вона.
До інших чинників належать: забезпечення фізичної збереженості коштів, приєднання до системи гарантування з квітня 2022 року державного «Ощадбанку», збільшення заощаджень за рахунок соціальних виплат.
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Нагадаємо, ставки за депозитами однозначно зростатимуть, але це відбуватиметься поступово, з огляду на динаміку самих депозитів та внутрішніх управлінських рішень банків. Таку думку висловив Сергій Колодій з Райффайзен Банку.
В Україні станом на 1 лютого 2025 року працював 61 банк, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 218,2 млрд гривень. За місяць сума зросла на 1,7 млрд гривень. За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку — 440,8 млрд гривень та Ощадбанку — 211,9 млрд гривень. На третьому місці — приватний Універсал Банк — 82,2 млрд гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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