У яких банках українці зберігають свої заощадження: рейтинг — Finance.ua
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У яких банках українці зберігають свої заощадження: рейтинг

Кредит&Депозит
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У яких банках українці зберігають свої заощадження: рейтинг
У яких банках українці зберігають свої заощадження: рейтинг
В Україні станом на 1 лютого 2025 року працював 61 банк, у яких фізичні особи тримали 1 трлн 218,2 млрд гривень. За місяць сума зросла на 1,7 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку України.
За даними НБУ, найбільше грошей населення в державних ПриватБанку — 440,8 млрд гривень та Ощадбанку — 211,9 млрд гривень
На третьому приватний Універсал Банк — 82,2 млрд гривень.
Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк — 69,1 млрд гривень, приватний ПУМБ — 54,5 млрд гривень, банк іноземної банківської групи УкрСиббанк — 47,7 млрд гривень.
У яких банках українці зберігають свої заощадження: рейтинг
Нагадаємо, за даними Фонду гарантування фізосіб, із загальної суми вкладів фізичних осіб:
  • вклади у національній валюті становили 883,6 млрд грн (-15,9 млрд грн за січень 2025 року);
  • вклади в іноземній валюті — 494,7 млрд грн (+2,0 млрд грн за січень 2025 року).
Загалом із січня 2024 року до січня 2025 року депозити зросли на 377,83 млрд грн. Більшу частину вкладів приніс бізнес (201,83 млрд грн), зростання вкладів населення за рік склало 164,97 млрд грн.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України у березні прийняв рішення підвищити відсоткову ставку до 15,5%. У НБУ очікують, що це може призвести до підвищення депозитних ставок банків.
  • Підвищення облікової ставки та ставок за депозитними сертифікатами, так само як і відсутність змін, або зниження нормативів резерування, означатиме, що банкіри схилятимуться до підвищення ставок за вкладами.
За матеріалами:
РБК-Україна
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