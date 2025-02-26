Сума вкладів українців на початок лютого склала 1 378,3 млрд грн (інфографіка) — Finance.ua

Сума вкладів українців на початок лютого склала 1 378,3 млрд грн (інфографіка) Сьогодні 14:00

Сума вкладів українців на початок лютого склала 1 378,3 млрд грн (інфографіка)

Станом на 1 лютого 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 378,3 млрд грн. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 лютого 2025 року:

вклади у національній валют і — 883,6 млрд грн (-15,9 млрд грн за січень 2025 року);

і — 883,6 млрд грн (-15,9 млрд грн за січень 2025 року); вклади в іноземній валюті — 494,7 млрд грн (+2,0 млрд грн за січень 2025 року).

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 лютого 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 11,1%. Сума їх вкладів склала 152,7 млрд грн. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

На 1 лютого 2025 року розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами має наступний вигляд:

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи має наступний вигляд:

Довідка Finance.ua:

Загалом із січня 2024 року до січня 2025 року депозити зросли на 377,83 млрд грн. Більшу частину вкладів приніс бізнес (201,83 млрд грн), зростання вкладів населення за рік склало 164,97 млрд грн.

За попередніми даними, прибуток банків за підсумками минулого року перевищив 100 мільярдів гривень. І, попри 50% ставку оподаткування, більшість банків змогли не лише сплатити податки, але й збільшити свій капітал завдяки отриманим прибуткам.

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