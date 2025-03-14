Як зростатиме дохідність депозитів — Finance.ua

Як зростатиме дохідність депозитів Сьогодні 19:00 — Кредит&Депозит

Як зростатиме дохідність депозитів

Ставки за депозитами однозначно зростатимуть, але це відбуватиметься поступово, з огляду на динаміку самих депозитів та внутрішніх управлінських рішень банків. Таку думку висловив Сергій Колодій з Райффайзен Банку у статті Мінфін.

З тим, що підвищення ставок відбуватиметься поступово, погоджується й Іван Світек. Про повільне зростання гривневих депозитних ставок для фізосіб кажуть й у Піреус Банку . Там очікують на стриману реакцію ринку протягом найближчих тижнів: банки запропонують «незначні підвищення ставок», причому підвищення торкнеться коротких та середних строкових вкладів.

З тим, що привабливість коротких та середніх вкладів залишатиметься на високому рівні, і банки підвищуватимуть ставки, згодні й в і банки підвищуватимуть ставки, згодні й в Ощадбанку . «Збільшення ставки за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ сприятиме зростанню ставок за строковими депозитами, особливо на аналогічний строк», — повідомили в Укргазбанку.

«Якщо тенденція до підвищення ставок триватиме, інтерес до короткострокових вкладів залишатиметься високим. Це дає вкладникам можливість не лише отримати вигідну дохідність зараз, а й у майбутньому перерозмістити заощадження під ще привабливіші умови чи інвестувати в інші, дохідніші інструменти», — вважають у Піреус Банку.

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Підтримує це й Сергій Колодій. Короткі депозити, за його словами, завжди характеризуються високою ліквідністю, а можливість достатньо швидкого та безвитратного переведення їх у гроші на рахунку і формує попит на них, попри достатньо низькі ставки. «Гроші для повсякденних та запланованих на коротке майбутнє трансакцій завжди потрібні, тому краще зробити короткостроковий депозит під низький відсоток, а потім, за необхідністю, переказати кошти на поточний рахунок та здійснити платіж», — радить він.

Але дохідність збільшиться не лише за цими строковими вкладами.

«Деякі комерційні банки вже підвищили ставки за вкладами строком від 3 до 6 місяців, що може сприяти поступовому зміщенню інтересу клієнтів у бік довших строків розміщення коштів», — припускають в Укргазбанку.

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«Підвищення ставки дає імпульс не тільки 3−4-місячним вкладам, вкладники на 6−12 місяців отримають ставки привабливіші, ніж ставки на 3 місяці» — вважає Сергій Гнезділов.

«За нашими очікуваннями, найближчими тижнями, порівнюючи з початком року, приріст нових вкладників складе 10%. І переважна більшість нових вкладників, а це близько 60−70%, розміщуватимуть кошти на вкладах строком 6−9 місяців», — вважає директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв.

Які відсотки пропонуватимуть банки

Начальник управління казначейських операцій та менеджменту активів і пасивів Укрсиббанку Руслан Левчин припускає, що протягом березня та квітня дохідність вкладів може зрости в середньому в межах 0,5−1 в.п. Такої ж думки дотримується й Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.

Він вважає, що середня дохідність вкладів строком від 3 до 6 місяців може збільшитися до 11,5−12% річних, вклади на строк від 9 місяців до 1 року принесуть середній дохід в розмірі 12,5−13% річних. Середня ж дохідність вкладів строком 6−9 місяців та від 1 року і вище може скласти 15−16%, а з бонусними відсотками — 17% річних.

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Інші банкіри припускають суттєвіші збільшення. Так, на думку Сергія Гнезділова, до середини квітня ставки можуть збільшитися на 1,0−1,5% річних. На таке збільшення орієнтується й директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтків, і уточнює, що відбуватиметься це з певним часовим лагом.

«Якщо два попередні зростання облікової ставки не суттєво вплинули на поведінку банків в частині збільшення ставок за депозитами, то після останнього збільшення облікової ставки на 1% ринок почне поступово збільшувати ставки. Спочатку відреагують невеликі банки, але й найбільші банки прогнозовано розпочнуть підвищувати ставки за вкладами населення», — вважає він.

збільшення дохідності гривневих строкових вкладів у межах 1−2%, а в Укргазбанку прогнози ще вищі — 2−3%. Олекандр Супрунович із Кредобанку прогнозує

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