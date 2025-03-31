Де вигідніше оформити депозит: на FinAwards 2025 відзначили найкращі пропозиції — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де вигідніше оформити депозит: на FinAwards 2025 відзначили найкращі пропозиції

Кредит&Депозит
56
Де вигідніше оформити депозит: на FinAwards 2025 відзначили найкращі пропозиції
Де вигідніше оформити депозит: на FinAwards 2025 відзначили найкращі пропозиції
У Києві нагородили переможця в номінації «Найкращий депозит», яка відбулася в рамках FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін». Зазначимо, що цього року за перемогу в номінації «Найкращий депозит» змагалися 27 банків.
Переможцем FinAwards 2025 у номінації «Найкращий депозит» став Ідея Банк та його депозит «Дохідний».
  • Строк розміщення: 1 місяць, 100 днів, 6 місяців, 9 місяців, 12 місяців та 18 місяців
  • Сума розміщення: від 1 тис. грн до 15 млн грн
  • Відсоткова ставка: 15,50%
  • Максимальна відсоткова ставка: 16%
  • Капіталізація відсотків: ні
  • Можливість поповнення вкладу: ні
Серед особливостей цього депозиту:
— 100% дистанційний процес ідентифікації клієнта, заведення заявки на депозит та підписання договору;
— надбавки до ставок, які діють, для депозитних договорів термінами 9 та 12 місяців на суму від 200 тис. грн + 0,25%, а в разі вкладу на суму від 500 тис. грн +0,5%;
— реферальна програма для чинних та нових клієнтів.
«Срібло» в активі депозиту від абанк.
  • Строк розміщення: 3, 6, 12, 15 місяців
  • Сума розміщення: від 1 тис. грн до 1 млн грн
  • Відсоткова ставка: 14,85% річних на 12 місяців
  • Максимальна відсоткова ставка: 15,85%
  • Капіталізація відсотків: так
  • Можливість поповнення вкладу: можливе поповнення, щомісячний ліміт — в розмірі початкової суми вкладу, але не більше 100 тис. грн
Третє місце посів АТ «КБ «Глобус» та їхній депозит «Класичний». Умови в них наступні:
  • Строк розміщення: до 900 днів
  • Сума розміщення: Від 1 тис. грн без обмеження максимальної суми
  • Відсоткова ставка: 14%
  • Максимальна відсоткова ставка: 15,25%
  • Капіталізація відсотків: ні
  • Можливість поповнення вкладу: можливе протягом строку дії вкладу, але не більше ніж на 200% від початкової суми вкладу
На четвертій позиції розташувався monobank.
  • Строк розміщення: від 3 до 24 місяців
  • Сума розміщення: від 1 тис. гривень
  • Відсоткова ставка: 15,5% річних
  • Максимальна відсоткова ставка: 15,5% річних
  • Капіталізація відсотків: так
  • Можливість поповнення вкладу: дозволено поповнення депозиту з терміном повернення від 4 місяців, за умови, що до дати закінчення залишилося не менше 3 місяців. Сума поповнення у календарний місяць не повинна перевищувати початкової суми депозиту
Замикає п’ятірку лідерів Радабанк та їхній депозит «Вигідний».
  • Строк розміщення: 12 місяців
  • Сума розміщення: мінімальна — 1 тис. грн, максимальна — не обмежено
  • Відсоткова ставка: 15,5% у відділенні, 16,5% у застосунку річних у гривні
  • Максимальна відсоткова ставка: 16,50% річних (з урахуванням усіх можливих надбавок)
  • Капіталізація відсотків: ні
  • Можливість поповнення вкладу: без поповнення
У чому особливість, чого немає у інших: мінімальна сума від 1 тис. грн, збільшується ставка при пролонгації або оформленні депозиту як у RB24, так і у відділеннях, додатковий бонус для пенсіонерів.
Визначали найкращих три групи журі. Публікуємо переможців кожної:
  • переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):
— 1 місце — Радабанк;
— 2 місце — Асвіо Банк;
— 3 місце — Ідея Банк;
— 4 місце — абанк;
— 5 місце — monobank.
  • переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):
— 1 місце — Радабанк;
— 2 місце — банк Глобус;
— 3 місце — monobank;
— 4 місце — Ідея Банк/Асвіо Банк;
- 5 місце — абанк.
  • вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):
— 1 місце — Ідея Банк;
— 2 місце — абанк;
— 3 місце — Банк Альянс;
— 4 місце — ПУМБ;
- 5 місце — ПриватБанк.
Додамо, що минулого року переможцем цієї номінації став Банк Глобус. Другу та третю позицію посіли monobank та Агропросперіс Банк.

Довідка Finance.ua:

  • FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
  • Щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems