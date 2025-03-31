Де вигідніше оформити депозит: на FinAwards 2025 відзначили найкращі пропозиції — Finance.ua

Де вигідніше оформити депозит: на FinAwards 2025 відзначили найкращі пропозиції Сьогодні 14:40 — Кредит&Депозит

Де вигідніше оформити депозит: на FinAwards 2025 відзначили найкращі пропозиції

У Києві нагородили переможця в номінації «Найкращий депозит», яка відбулася в рамках FinAwards 2025 , організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін». Зазначимо, що цього року за перемогу в номінації «Найкращий депозит» змагалися 27 банків.

Найкращий депозит» став Ідея Банк та його депозит «Дохідний». Переможцем FinAwards 2025 у номінації «» ставта його депозит «».

Строк розміщення: 1 місяць, 100 днів, 6 місяців, 9 місяців, 12 місяців та 18 місяців

Сума розміщення: від 1 тис. грн до 15 млн грн

Відсоткова ставка: 15,50%

Максимальна відсоткова ставка: 16%

Капіталізація відсотків: ні

Можливість поповнення вкладу: ні

Серед особливостей цього депозиту:

— 100% дистанційний процес ідентифікації клієнта, заведення заявки на депозит та підписання договору;

— надбавки до ставок, які діють, для депозитних договорів термінами 9 та 12 місяців на суму від 200 тис. грн + 0,25%, а в разі вкладу на суму від 500 тис. грн +0,5%;

— реферальна програма для чинних та нових клієнтів.

«Срібло» в активі депозиту від абанк.

Строк розміщення: 3, 6, 12, 15 місяців

Сума розміщення: від 1 тис. грн до 1 млн грн

Відсоткова ставка: 14,85% річних на 12 місяців

Максимальна відсоткова ставка: 15,85%

Капіталізація відсотків: так

Можливість поповнення вкладу: можливе поповнення, щомісячний ліміт — в розмірі початкової суми вкладу, але не більше 100 тис. грн

Третє місце посів АТ «КБ «Глобус» та їхній депозит «Класичний». Умови в них наступні:

Строк розміщення: до 900 днів

Сума розміщення: Від 1 тис. грн без обмеження максимальної суми

Відсоткова ставка: 14%

Максимальна відсоткова ставка: 15,25%

Капіталізація відсотків: ні

Можливість поповнення вкладу: можливе протягом строку дії вкладу, але не більше ніж на 200% від початкової суми вкладу

monobank. На четвертій позиції розташувався

Строк розміщення: від 3 до 24 місяців

Сума розміщення: від 1 тис. гривень

Відсоткова ставка: 15,5% річних

Максимальна відсоткова ставка: 15,5% річних

Капіталізація відсотків: так

Можливість поповнення вкладу: дозволено поповнення депозиту з терміном повернення від 4 місяців, за умови, що до дати закінчення залишилося не менше 3 місяців. Сума поповнення у календарний місяць не повинна перевищувати початкової суми депозиту

Замикає п’ятірку лідерів Радабанк та їхній депозит «Вигідний».

Строк розміщення: 12 місяців

Сума розміщення: мінімальна — 1 тис. грн, максимальна — не обмежено

Відсоткова ставка: 15,5% у відділенні, 16,5% у застосунку річних у гривні

Максимальна відсоткова ставка: 16,50% річних (з урахуванням усіх можливих надбавок)

Капіталізація відсотків: ні

Можливість поповнення вкладу: без поповнення

У чому особливість, чого немає у інших: мінімальна сума від 1 тис. грн, збільшується ставка при пролонгації або оформленні депозиту як у RB24, так і у відділеннях, додатковий бонус для пенсіонерів.

Визначали найкращих три групи журі. Публікуємо переможців кожної:

переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):

— 1 місце — Радабанк;

— 3 місце — Ідея Банк;

— 4 місце — абанк;

— 5 місце — monobank.

переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):

— 1 місце — Радабанк;

— 2 місце — банк Глобус;

— 3 місце — monobank;

— 4 місце — Ідея Банк/Асвіо Банк;

- 5 місце — абанк.

вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):

— 1 місце — Ідея Банк;

— 2 місце — абанк;

— 3 місце — Банк Альянс;

— 4 місце — ПУМБ

- 5 місце — ПриватБанк

Додамо, що минулого року переможцем цієї номінації став Банк Глобус. Другу та третю позицію посіли monobank та Агропросперіс Банк.

Довідка Finance.ua:

FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;

Щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.

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