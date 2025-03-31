Де вигідніше оформити депозит: на FinAwards 2025 відзначили найкращі пропозиції — Finance.ua

Де вигідніше оформити депозит: на FinAwards 2025 відзначили найкращі пропозиції
У Києві нагородили переможця в номінації «Найкращий депозит», яка відбулася в рамках FinAwards 2025, організаторами якої є одні з найбільших фінансових порталів України Finance.ua та «Мінфін». Зазначимо, що цього року за перемогу в номінації «Найкращий депозит» змагалися 27 банків.
Переможцем FinAwards 2025 у номінації «Найкращий депозит» став Ідея Банк та його депозит «Дохідний».
- Строк розміщення: 1 місяць, 100 днів, 6 місяців, 9 місяців, 12 місяців та 18 місяців
- Сума розміщення: від 1 тис. грн до 15 млн грн
- Відсоткова ставка: 15,50%
- Максимальна відсоткова ставка: 16%
- Капіталізація відсотків: ні
- Можливість поповнення вкладу: ні
Серед особливостей цього депозиту:
— 100% дистанційний процес ідентифікації клієнта, заведення заявки на депозит та підписання договору;
— надбавки до ставок, які діють, для депозитних договорів термінами 9 та 12 місяців на суму від 200 тис. грн + 0,25%, а в разі вкладу на суму від 500 тис. грн +0,5%;
— реферальна програма для чинних та нових клієнтів.
«Срібло» в активі депозиту від абанк.
- Строк розміщення: 3, 6, 12, 15 місяців
- Сума розміщення: від 1 тис. грн до 1 млн грн
- Відсоткова ставка: 14,85% річних на 12 місяців
- Максимальна відсоткова ставка: 15,85%
- Капіталізація відсотків: так
- Можливість поповнення вкладу: можливе поповнення, щомісячний ліміт — в розмірі початкової суми вкладу, але не більше 100 тис. грн
Третє місце посів АТ «КБ «Глобус» та їхній депозит «Класичний». Умови в них наступні:
- Строк розміщення: до 900 днів
- Сума розміщення: Від 1 тис. грн без обмеження максимальної суми
- Відсоткова ставка: 14%
- Максимальна відсоткова ставка: 15,25%
- Капіталізація відсотків: ні
- Можливість поповнення вкладу: можливе протягом строку дії вкладу, але не більше ніж на 200% від початкової суми вкладу
На четвертій позиції розташувався monobank.
- Строк розміщення: від 3 до 24 місяців
- Сума розміщення: від 1 тис. гривень
- Відсоткова ставка: 15,5% річних
- Максимальна відсоткова ставка: 15,5% річних
- Капіталізація відсотків: так
- Можливість поповнення вкладу: дозволено поповнення депозиту з терміном повернення від 4 місяців, за умови, що до дати закінчення залишилося не менше 3 місяців. Сума поповнення у календарний місяць не повинна перевищувати початкової суми депозиту
Замикає п’ятірку лідерів Радабанк та їхній депозит «Вигідний».
- Строк розміщення: 12 місяців
- Сума розміщення: мінімальна — 1 тис. грн, максимальна — не обмежено
- Відсоткова ставка: 15,5% у відділенні, 16,5% у застосунку річних у гривні
- Максимальна відсоткова ставка: 16,50% річних (з урахуванням усіх можливих надбавок)
- Капіталізація відсотків: ні
- Можливість поповнення вкладу: без поповнення
У чому особливість, чого немає у інших: мінімальна сума від 1 тис. грн, збільшується ставка при пролонгації або оформленні депозиту як у RB24, так і у відділеннях, додатковий бонус для пенсіонерів.
Визначали найкращих три групи журі. Публікуємо переможців кожної:
- переможці за голосами Голів правління банків (ті, хто безпосередньо працюють у банківській сфері):
— 1 місце — Радабанк;
— 2 місце — Асвіо Банк;
— 3 місце — Ідея Банк;
— 4 місце — абанк;
— 5 місце — monobank.
- переможці за голосами Експертного журі (професіонали ринків, які не працюють безпосередньо в банківській сфері. А також редакції провідних порталів України: Finance.ua та Мінфін):
— 1 місце — Радабанк;
— 2 місце — банк Глобус;
— 3 місце — monobank;
— 4 місце — Ідея Банк/Асвіо Банк;
- 5 місце — абанк.
- вибір користувачів (українці, які безпосередньо користуються банківськими послугами та продуктами):
— 1 місце — Ідея Банк;
— 2 місце — абанк;
— 3 місце — Банк Альянс;
— 4 місце — ПУМБ;
- 5 місце — ПриватБанк.
Додамо, що минулого року переможцем цієї номінації став Банк Глобус. Другу та третю позицію посіли monobank та Агропросперіс Банк.
Довідка Finance.ua:
- FinAwards 2025 - авторитетна церемонія нагородження, що проводиться вже 8-й рік поспіль;
- Щоразу FinAwards визначає найкращі фінансові та інвестиційні продукти, клієнтські сервіси, IT-рішення, фінтех проєкти, а також найуспішніших та найефективніших топменеджерів фінансових компаній.
Поділитися новиною