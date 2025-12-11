0 800 307 555
НБУ принял решение об учетной ставке

Правление Национального банка Украины 11 декабря приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
«На фоне сохранения проинфляционных рисков, в частности связанных с будущим международным финансированием, такое решение необходимо для поддержания привлекательности гривневых инструментов, устойчивости валютного рынка и контролируемости ожиданий с целью приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики. НБУ будет гибко реагировать на дальнейшие изменения в распределении рисков для ценовой динамики», — заявили в Нацбанке.
Для обеспечения привлекательности гривневых инструментов и устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5% на горизонте политики НБУ удерживает учетную ставку на уровне 15,5%.

Инфляция снижается быстрее прогноза НБУ

В ноябре как потребительская, так и базовая инфляция замедлились до 9,3% в годовом исчислении. Оба показателя были несколько ниже траектории прогноза НБУ. Такая ценовая динамика была обусловлена ​​прежде всего увеличением предложения продовольственных товаров благодаря поступлению новых урожаев.
Несмотря на продолжающееся с июня устойчивое замедление инфляции, инфляционные ожидания экономических агентов оставались повышенными.
В течение следующих месяцев ожидается постепенное снижение инфляции. Эффекты от поступления новых урожаев будут способствовать дальнейшему замедлению роста цен на продовольствие.
Ожидается, что потребительская инфляция и дальше будет снижаться, однако более умеренным темпом, чем в предыдущие периоды, учитывая исчерпание эффектов базы сравнения.

Ставки по кредитам и депозитам

Сохранение учетной ставки в октябре на неизменном уровне предотвратило снижение ставок по гривневым инструментам. Это поддержало их привлекательность и способствовало дальнейшему наращиванию вложений населения в гривневые срочные депозиты и ОВГЗ.
Сохранение интереса к гривневым инструментам ограничивало спрос на иностранную валюту и являлось важным фактором поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.
Колебания курса гривны были двусторонними, а курсовые ожидания — контролируемыми. В то же время относительно жесткая монетарная политика не помешала дальнейшему развитию кредитования, которое растет темпами более 30% в годовом измерении.
Решение о сохранении учетной ставки на неизменном уровне в декабре поддержит эти тенденции и будет способствовать дальнейшему снижению инфляции до 5% на горизонте политики.
В случае сохранения или усиления инфляционных рисков, в частности из-за неопределенности внешнего финансирования, НБУ будет готов воздержаться от смягчения процентной политики, а при необходимости — принять дополнительные меры.
В то же время ослабление проинфляционных рисков позволит НБУ перейти к циклу смягчения процентной политики в соответствии с базовым сценарием октябрьского макропрогноза.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
