OpenAI запустила приложение Sora на Android в нескольких странах

Компания OpenAI запускает свое видеоприложение Sora с искусственным интеллектом на платформе Android. Теперь его можно загрузить из Google Play в США, Канаде, Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде и Вьетнаме.

The Sora app is now available on Android in:



Canada

Japan

Korea

Taiwan

Thailand

US

Vietnam pic.twitter.com/wmx5KU4VM1 — Sora (@soraofficialapp) November 4, 2025

Приложение Sora было выпущено в сентябре этого года только для платформы iOS. За первые пять дней после запуска оно набрало более 1 миллиона загрузок и стало затем самым популярным приложением в App Store.

Приложение Sora позволяет создавать, распространять и редактировать видео, сгенерированные ИИ. В нем предусмотрена лента видео, подобная TikTok, а также функция «камео», позволяющая добавлять в видео себя или друзей.

Недавно OpenAI сообщила, что запустила в приложении Sora новую функцию — камео персонажей, позволяющую вставлять в видео своих героев, домашних животных, рисунки или даже предметы.

Пользователям Sora, которые захотят удалить свой аккаунт, следует знать, что это также может привести к удалению аккаунта ChatGPT и всей истории общения с чат-ботом.

