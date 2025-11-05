OpenAI запустила приложение Sora на Android в нескольких странах
Компания OpenAI запускает свое видеоприложение Sora с искусственным интеллектом на платформе Android. Теперь его можно загрузить из Google Play в США, Канаде, Японии, Южной Корее, Тайване, Таиланде и Вьетнаме.
Приложение Sora было выпущено в сентябре этого года только для платформы iOS. За первые пять дней после запуска оно набрало более 1 миллиона загрузок и стало затем самым популярным приложением в App Store.
Приложение Sora позволяет создавать, распространять и редактировать видео, сгенерированные ИИ. В нем предусмотрена лента видео, подобная TikTok, а также функция «камео», позволяющая добавлять в видео себя или друзей.
Недавно OpenAI сообщила, что запустила в приложении Sora новую функцию — камео персонажей, позволяющую вставлять в видео своих героев, домашних животных, рисунки или даже предметы.
Пользователям Sora, которые захотят удалить свой аккаунт, следует знать, что это также может привести к удалению аккаунта ChatGPT и всей истории общения с чат-ботом.
