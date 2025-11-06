0 800 307 555
Германия тестирует революционную зарядку электромобилей во время движения по автобану

Технологии&Авто
В ФРГ внедряют революционную технологию индуктивной зарядки электромобилей при движении на автобане. Первый индуктивный участок трассы находится недалеко от Амберга в немецкой Баварии.
Об этом сообщает Focus.
На участке трассы A6 вблизи Амберга в Германии воплощается идея, которая может изменить путешествия автомобилями в будущем. Уже через несколько дней на определенном участке дороги проводятся испытания индуктивной зарядки.
Речь идет о беспроводной системе зарядки, основанной на решении израильской технологической компании Electreon.

Принцип конструкции

В дорожное покрытие встроены катушки, генерирующие магнитное поле, когда по ним проезжает соответствующим образом оборудованное транспортное средство. Внутри транспортного средства энергия поглощается встречной катушкой и передается аккумулятору.
Специалисты говорят, что технология имеет потенциал в решении нескольких вопросов:
  • уменьшается потребность в импорте аккумуляторов;
  • решаются вопросы запаса хода, в случае необходимости.
Испытательная трасса протяженностью 1 км — первая в Германии. В мире подобных немного. Подобные проекты на европейском континенте есть только во Франции и в нескольких странах Скандинавии. Также похожая технология воплощается в США.
По материалам:
УНН
