Google глобально расширяет режим ИИ и добавляет новые функции — Finance.ua

Google глобально расширяет режим ИИ и добавляет новые функции

Google глобально расширяет режим ИИ и добавляет новые функции
Google глобально расширяет режим ИИ и добавляет новые функции
Google объявил о глобальном расширении режима искусственного интеллекта (AI Mode), который теперь станет доступен в 180 новых странах. Компания также тестирует агентские функции и персональные результаты поиска.
Об этом пишет TechCrunch.

Что произошло

Компания Google сообщила о расширении режима искусственного интеллекта (AI Mode). До сегодняшнего дня режим ИИ был доступен только в США, Великобритании и Индии. Теперь Google открывает его еще в 180 странах, планируя постепенно добавить поддержку других языков и регионов.
Помимо расширения компания вводит новые агентные возможности. Благодаря им пользователи смогут, например, бронировать рестораны непосредственно через «Поиск», а в будущем также покупать билеты на мероприятия или находить локальные услуги. Для этого режим ИИ анализирует запрос по критериям (дата, время, кухня, количество гостей, местоположение) и формирует подборку доступных вариантов в реальном времени.
Google глобально расширяет режим ИИ и добавляет новые функции
Эта функция доступна подписчикам плана Google AI Ultra в США (стоимостью $249,99 в месяц) в рамках эксперимента «Агентские возможности в режиме ИИ» от Google Labs.
Еще одно обновление — возможность делиться ответами искусственного интеллекта с другими. Новая кнопка «Поделиться» позволяет отправлять результаты в AI Mode друзьям или коллегам для совместного планирования, например, путешествий или вечеринок.
Напомним, недавно Google объявил о расширении функции «Проверка идентичности» в Android 16 QPR2. Она затруднит ворам доступ к конфиденциальным приложениям, даже если они знают PIN-код или пароль для разблокировки экрана.
По материалам:
vctr.media
Payment systems