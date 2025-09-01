Google обновила приложение «Телефон»: как теперь выглядят контакты и как создать карточку контакта — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google обновила приложение «Телефон»: как теперь выглядят контакты и как создать карточку контакта

Технологии&Авто
26
Google обновила приложение «Телефон»: как теперь выглядят контакты и как создать карточку контакта
Google обновила приложение «Телефон»: как теперь выглядят контакты и как создать карточку контакта
Google представила обновления для своего фирменного приложения «Телефон» на Android. Оно принесло редизайн в стиле Material 3 Expressive и новую функцию «визитных карточек». Это специальные изображения, которые можно прикрепить к контактам, чтобы они отображались во весь экран во время вызовов.
Новая функция позволяет пользователям установить для каждого контакта в своей адресной книге уникальное изображение, которое будет отображаться во время входящих и исходящих вызовов.

Как настроить новые визитки для контактов

О возможности настройки приложение сообщает на главной вкладке фразой: «Представляем визитную карточку: настройте, как вы будете видеть контакт, когда он позвонит вам».
Можно также управлять визитными карточками через меню контактов. Там появился специальный раздел, где собраны все созданные изображения для контактов.
Google обновила приложение «Телефон»: как теперь выглядят контакты и как создать карточку контакта

Как создать визитку:

  1. Для создания новой карточки необходимо выбрать нужный контакт и выбрать для него изображение.
  2. Это может быть новая фотография, картинка из галереи устройства или сервиса Google Фото.
  3. После выбора изображения можно отредактировать: обрезать, добавить рамку, а также имя контакта, выбрав один из предложенных шрифтов и цветов.
Теперь обновление с визитными карточками доступно в стабильной версии приложения «Телефон» 188. Воспользоваться новой функцией раньше могли только владельцы смартфонов Google Pixel 10, однако теперь она доступна и на других смартфонах под управлением Android.
По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems