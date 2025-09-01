xAI представила собственную модель агентного кодирования — Finance.ua

xAI представила собственную модель агентного кодирования 01.09.2025, 01:15 — Технологии&Авто

xAI представила собственную модель агентного кодирования

Стартап Илона Маска xAI объявил о запуске модели grok-code-fast-1, способной автономно выполнять задачи по программированию, — это первый шаг компании в сфере агентного кодирования, он уже стал одним из основных в сфере развития искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Reuters.

28 августа компания Маска презентовала новую модель, которую сами разработчики описывают как «быструю и экономичную». Grok-code-fast-1 позиционируется как универсальный инструмент для распространенных задач кодирования: он обеспечивает высокую производительность при компактном и энергоэффективном использовании ресурсов. Первое время сервис будет бесплатным для избранных партнеров, включая GitHub Copilot и Windsurf.

«Его «сильная сторона заключается в обеспечении высокой производительности в экономическом, компактном форм-факторе, что делает его универсальным выбором для быстрого и экономически эффективного решения распространенных задач кодирования», — заявили в xAI.

Агентное кодирование — это технология, позволяющая ИИ-системам самостоятельно писать код, выполнять задачи разработчиков и даже оптимизировать процессы создания программ. Вхождение xAI в эту нишу усиливает конкуренцию на рынке, где уже активно работают OpenAI и Microsoft.

В мае Microsoft интегрировала агент кодирования GitHub Copilot в свой софт, а генеральный директор корпорации Сатья Наделла заявил, что до трети кода в компании уже создается с помощью искусственного интеллекта. OpenAI, в свою очередь, представила собственного агента Codex, ставшего доступным пользователям ChatGPT Plus в июне.

Таким образом, xAI пытается закрепиться среди ведущих игроков рынка, предлагая разработчикам более быстрый и экономически более эффективный инструмент, который может изменить подход к написанию кода.

УНН

