xAI представила собственную модель агентного кодирования — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

xAI представила собственную модель агентного кодирования

Технологии&Авто
14
xAI представила собственную модель агентного кодирования
xAI представила собственную модель агентного кодирования
Стартап Илона Маска xAI объявил о запуске модели grok-code-fast-1, способной автономно выполнять задачи по программированию, — это первый шаг компании в сфере агентного кодирования, он уже стал одним из основных в сфере развития искусственного интеллекта.
Об этом сообщает Reuters.
28 августа компания Маска презентовала новую модель, которую сами разработчики описывают как «быструю и экономичную». Grok-code-fast-1 позиционируется как универсальный инструмент для распространенных задач кодирования: он обеспечивает высокую производительность при компактном и энергоэффективном использовании ресурсов. Первое время сервис будет бесплатным для избранных партнеров, включая GitHub Copilot и Windsurf.
Читайте также
«Его «сильная сторона заключается в обеспечении высокой производительности в экономическом, компактном форм-факторе, что делает его универсальным выбором для быстрого и экономически эффективного решения распространенных задач кодирования», — заявили в xAI.
Агентное кодирование — это технология, позволяющая ИИ-системам самостоятельно писать код, выполнять задачи разработчиков и даже оптимизировать процессы создания программ. Вхождение xAI в эту нишу усиливает конкуренцию на рынке, где уже активно работают OpenAI и Microsoft.
Читайте также
В мае Microsoft интегрировала агент кодирования GitHub Copilot в свой софт, а генеральный директор корпорации Сатья Наделла заявил, что до трети кода в компании уже создается с помощью искусственного интеллекта. OpenAI, в свою очередь, представила собственного агента Codex, ставшего доступным пользователям ChatGPT Plus в июне.
Таким образом, xAI пытается закрепиться среди ведущих игроков рынка, предлагая разработчикам более быстрый и экономически более эффективный инструмент, который может изменить подход к написанию кода.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems