5 самых популярных автомобильных брендов в ЕС — Finance.ua

5 самых популярных автомобильных брендов в ЕС
С начала года на рынках стран ЕС было реализовано около 6,5 млн новых легковых автомобилей. Самым популярным брендом среди водителей Евросоюза остается Volkswagen.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
С января по июль 2025 года автопарк ЕС пополнили 738 878 новых фольксвагенов, что на 5% больше, чем в прошлом.
ТОП-5 брендов на европейском рынке новых легковушек
- Volkswagen — 738 878 ед. (+5%);
- Toyota — 496 009 ед. (-8%);
- Skoda — 423 138 ед. (+10%);
- Renault — 400 802 ед. (+7%);
- BMW — 382 234 ед. (+4%).
Напомним, с начала года цены на бензиновые автомобили выросли на 7,4%, далее следуют дизельные автомобили, цены на которые выросли на 2,2% с января. Гибридные и электрические автомобили оставались относительно стабильными, с некоторыми колебаниями с января.
Самые популярные модели в Европе
Согласно JATO Dynamics, в первой половине 2025 года больше всего регистраций в Европе получили следующие модели:
- Dacia Sandero — 128 842 единицы;
- Renault Clio — 122 489 ед.;
- Peugeot 208 — 109 146 ед.;
- Volkswagen T-Roc — 106 118 ед.;
- VW Golf — 104 162 ед.;
- VW Tiguan — 97 508 ед.;
- Dacia Duster — 97 188 ед.;
- Peugeot 2008 — 96 378 ед.;
- Citroën C3 — 95 891 ед.;
- Toyota Yaris Cross — 95513 ед.
