5 самых популярных автомобильных брендов в ЕС — Finance.ua

С начала года на рынках стран ЕС было реализовано около 6,5 млн новых легковых автомобилей. Самым популярным брендом среди водителей Евросоюза остается Volkswagen.

Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома

С января по июль 2025 года автопарк ЕС пополнили 738 878 новых фольксвагенов, что на 5% больше, чем в прошлом.

ТОП-5 брендов на европейском рынке новых легковушек

Volkswagen — 738 878 ед. (+5%); Toyota — 496 009 ед. (-8%); Skoda — 423 138 ед. (+10%); Renault — 400 802 ед. (+7%); BMW — 382 234 ед. (+4%).

Напомним, с начала года цены на бензиновые автомобили выросли на 7,4%, далее следуют дизельные автомобили, цены на которые выросли на 2,2% с января. Гибридные и электрические автомобили оставались относительно стабильными, с некоторыми колебаниями с января.

Самые популярные модели в Европе

Согласно JATO Dynamics , в первой половине 2025 года больше всего регистраций в Европе получили следующие модели:

Dacia Sandero — 128 842 единицы; Renault Clio — 122 489 ед.; Peugeot 208 — 109 146 ед.; Volkswagen T-Roc — 106 118 ед.; VW Golf — 104 162 ед.; VW Tiguan — 97 508 ед.; Dacia Duster — 97 188 ед.; Peugeot 2008 — 96 378 ед.; Citroën C3 — 95 891 ед.; Toyota Yaris Cross — 95513 ед.

