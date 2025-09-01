5 самых популярных автомобильных брендов в ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 самых популярных автомобильных брендов в ЕС

Технологии&Авто
54
5 самых популярных автомобильных брендов в ЕС
5 самых популярных автомобильных брендов в ЕС
С начала года на рынках стран ЕС было реализовано около 6,5 млн новых легковых автомобилей. Самым популярным брендом среди водителей Евросоюза остается Volkswagen.
Об этом свидетельствуют данные Укравтопрома.
С января по июль 2025 года автопарк ЕС пополнили 738 878 новых фольксвагенов, что на 5% больше, чем в прошлом.

ТОП-5 брендов на европейском рынке новых легковушек

  1. Volkswagen — 738 878 ед. (+5%);
  2. Toyota — 496 009 ед. (-8%);
  3. Skoda — 423 138 ед. (+10%);
  4. Renault — 400 802 ед. (+7%);
  5. BMW — 382 234 ед. (+4%).
Напомним, с начала года цены на бензиновые автомобили выросли на 7,4%, далее следуют дизельные автомобили, цены на которые выросли на 2,2% с января. Гибридные и электрические автомобили оставались относительно стабильными, с некоторыми колебаниями с января.

Самые популярные модели в Европе

Согласно JATO Dynamics, в первой половине 2025 года больше всего регистраций в Европе получили следующие модели:
  1. Dacia Sandero — 128 842 единицы;
  2. Renault Clio — 122 489 ед.;
  3. Peugeot 208 — 109 146 ед.;
  4. Volkswagen T-Roc — 106 118 ед.;
  5. VW Golf — 104 162 ед.;
  6. VW Tiguan — 97 508 ед.;
  7. Dacia Duster — 97 188 ед.;
  8. Peugeot 2008 — 96 378 ед.;
  9. Citroën C3 — 95 891 ед.;
  10. Toyota Yaris Cross — 95513 ед.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems