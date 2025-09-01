Renault обновил самый доступный кроссовер бренда (фото, видео) — Finance.ua

Renault обновил самый доступный кроссовер бренда (фото, видео) Сегодня 04:05 — Технологии&Авто

Renault обновил самый доступный кроссовер бренда (фото, видео)

Кроссовер Renault по цене чуть более 7 тысяч долларов существенно обновился снаружи и получил некоторые технические улучшения.

На официальном сайте автомобильного бренда Kiger представлен в 4 версиях и 11 цветах.

Доступный кроссовер Renault Kiger получил рестайлинг через 4,5 года после своего дебюта, пишет Carscoops. Впервые он вышел на рынок Индии в 2021 году и был ориентирован на сегмент внедорожников длиной до 4 метров.

Дизайн

Заметнее всего вид внедорожника обновился спереди. Решетка радиатора на бампере стала уже, он получил более выраженную защитную пластину и дополнительные скульптурные детали. Фары остались разделенными, но в них встроили дополнительные противотуманки. Задний бампер также переделали, заменив защитную пластину и добавив фальшивые воздухозаборники.

Вид сбоку остался практически неизменным, за исключением новой графики на дверях и задней стойке, а также обновленного комплекта 16-дюймовых дисков с алмазной резкой.

Салон

Салон также почти не претерпел изменений, за исключением белой отделки приборной панели и обновленной обивки. Также Renault Kiger получил новую эмблему марки на руле и улучшенную шумоизоляцию. В более дорогих комплектациях 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы получил дополнительные функции, такие как камера с обзором 360 градусов, аудиосистема Arkamys и беспроводная зарядка. Также в комплектации Emotion есть вентиляция передних сидений.

Читайте также Renault могут привлечь к производству военных дронов

В базовой комплектации Authentic указанных функций нет, но все варианты оснащены шестью подушками безопасности, задними парковочными датчиками и системой помощи при трогании.

Двигатель

Обновленный внедорожник имеет два двигателя: стандартный 1,0-литровый трехцилиндровый выдает 71 лошадиную силу, а версия с турбонаддувом — 100 лошадиных сил. Варианты трансмиссий включают пятиступенчатую механическую коробку передач, опциональную роботизированную коробку для стандартного двигателя и вариатор для двигателя с турбонаддувом.

Цены на новый бюджетник Renault

Обновленная модель внедорожника уже доступна для заказа в Индии. Базовая комплектация стоит 7200 долларов США (295920 грн по актуальному курсу). За флагманскую Emotion с турбодвигателем и вариатором придется выложить от 12 900 долларов (530 190 грн).

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.