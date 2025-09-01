Пять внедорожников, которые прослужат более 10 лет — Finance.ua

Пять внедорожников, которые прослужат более 10 лет
Инвестиция во внедорожник может быть выгодна, если выбрать модель, которая будет служить десятилетиями. Автомобильные эксперты назвали пять вариантов, сочетающих надежность с минимальными затратами на обслуживание.
Как сообщает GOBankingRates, после опроса профильных специалистов именно эти пять SUV чаще всего называли среди тех, кто способен прослужить владельцам более 15 лет.
Honda CR-V
Начальная цена: $31 495 (1 млн 294 тыс. грн) — данные Kelley Blue Book.
Эта модель давно зарекомендовала себя как удобный и экономный семейный автомобиль. Honda CR-V предлагает просторный салон, гибридные комплектации и низкие затраты на техобслуживание.
«Honda CR-V является бестселлером уже более двух десятилетий благодаря своей надежности, гибкому интерьеру и низким затратам на эксплуатацию. Это один из самых безопасных вариантов для покупателей, которые хотят компактный внедорожник, не требующий много времени на ремонт», — пояснил Зак Шефска, генеральный директор CarEdge.
По данным Kelley Blue Book, CR-V возглавил рейтинг компактных SUV в 2025 году.
Toyota RAV4 Hybrid
Начальная цена: $30645 (1 млн 261 тыс. грн).
Этот кроссовер давно соперничает с CR-V за популярность и имеет устойчивую репутацию среди владельцев. RAV4 Hybrid отличается высоким уровнем безопасности и долговечностью.
Карл Родригес, основатель NX Auto Transport, подчеркнул: «RAV4 Hybrid статистически является самым надежным внедорожником 2025 года. Уровень страховых случаев у него составил лишь 9,68%, что поражает».
JD Power также назвала RAV4 самым надежным компактным SUV в рейтинге этого года.
Toyota 4Runner
Начальная цена: $41 650 (1 млн 713 тыс. грн).
Эта модель сочетает черты пикапа и классического внедорожника, предлагая повышенную прочность и выносливость.
«Хотя они построены как грузовики, они способны проезжать более 300 000 миль при условии регулярного технического обслуживания. Мы ежедневно видим, как 4Runner приезжают с двигателями и трансмиссиями, которые до сих пор работают надежно с начала 2000-х», — отметил Марк Скирвин, основатель Cash Auto Salvage.
Honda Pilot
Начальная цена: $41 650 (1 млн 713 тыс. грн).
Тем, кому нужен трехрядный SUV, следует обратить внимание именно на Honda Pilot. Этот автомобиль сочетает пространство, безопасность и надежность.
«Этот двигатель V6 невероятно надежен, и репутация Honda относительно надежности — это не маркетинговый ход. На нашу свалку попадает много разбитых Chevy Traverse и Ford Explorer, а не Pilots», — подчеркнул Скирвин.
Lexus GX 550
Начальная цена: $65 585 (2 млн 696 тыс. грн).
В сегменте премиальных авто Lexus GX 550 считается одним из самых крепких вариантов. Бренд обеспечивает высокое качество сборки и ресурсность узлов, характерную для Toyota.
«Переделанный Lexus GX сочетает роскошь с серьезными внедорожными возможностями. Он также намного надежнее конкурентов. Согласно данным CarEdge, владельцы могут рассчитывать потратить около $2 700 (111 тыс. грн) на техническое обслуживание в течение первых пяти лет владения», — отметила Шефска.
