Стартап Маска xAI приобрел его социальную сеть X — Finance.ua

Стартап Маска xAI приобрел его социальную сеть X Сегодня 17:43 — Фондовый рынок

Стартап Маска xAI приобрел его социальную сеть X

Стартап по разработке искусственного интеллекта xAI Илона Маска приобрел платформу X, которую он также контролирует.

Об этом миллиардер написал в соцсети.

Цель объединения

По его словам, соглашение позволит объединить возможности xAI в области искусственного интеллекта с охватом X.

Читайте также Доходы от рекламы в X возрастут впервые после приобретения Маском

«Объединение оценивает xAI в $80 млрд, а X — в $33 млрд», — написал Маск.

Он пояснил, что стоимость X составляет $45 млрд, включая $12 млрд долга.

Миллиардер описал покупку как сделку с акциями.

«Будущее XAI и X тесно переплетены. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и талантов. Это сочетание откроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X», — написал Маск.

$100 млрд, не включая долг. Согласно информации источника Bloomberg , это соглашение дает новому объединенному субъекту, названному XAI Holdings, стоимость более, не включая долг.

Читайте также Маск подтвердил интеграцию своего ИИ чат-бота Grok в Telegram

Morgan Stanley был единственным банкиром в сделке, представлявшей обе стороны, сообщили другие источники.

Для Маска это соглашение оптимизирует его бизнес и укрепляет отношения между бывшим Twitter и xAI, который использовал информацию из социальной сети для оттачивания своего чат-бота.

Соглашение также предлагает решение другим спонсорам X после месяцев неопределенности состояния их инвестиций, поскольку изменения Маска привели к оттоку пользователей и рекламодателей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.