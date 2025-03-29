Стартап Маска xAI приобрел его социальную сеть X — Finance.ua

Стартап Маска xAI приобрел его социальную сеть X
Стартап по разработке искусственного интеллекта xAI Илона Маска приобрел платформу X, которую он также контролирует.
Об этом миллиардер написал в соцсети.
Цель объединения
По его словам, соглашение позволит объединить возможности xAI в области искусственного интеллекта с охватом X.
«Объединение оценивает xAI в $80 млрд, а X — в $33 млрд», — написал Маск.
Он пояснил, что стоимость X составляет $45 млрд, включая $12 млрд долга.
Миллиардер описал покупку как сделку с акциями.
«Будущее XAI и X тесно переплетены. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению данных, моделей, вычислений, дистрибуции и талантов. Это сочетание откроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X», — написал Маск.
Согласно информации источника Bloomberg, это соглашение дает новому объединенному субъекту, названному XAI Holdings, стоимость более $100 млрд, не включая долг.
Morgan Stanley был единственным банкиром в сделке, представлявшей обе стороны, сообщили другие источники.
Для Маска это соглашение оптимизирует его бизнес и укрепляет отношения между бывшим Twitter и xAI, который использовал информацию из социальной сети для оттачивания своего чат-бота.
Соглашение также предлагает решение другим спонсорам X после месяцев неопределенности состояния их инвестиций, поскольку изменения Маска привели к оттоку пользователей и рекламодателей.
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