Доходы от рекламы в X возрастут впервые после приобретения Маском — Finance.ua

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Доходы от рекламы в X возрастут впервые после приобретения Маском

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Доходы от рекламы в X возрастут впервые после приобретения Маском
Доходы от рекламы в X возрастут впервые после приобретения Маском
Продажи рекламы в социальной сети X, ранее известной как Twitter, в 2025 году возрастут впервые с момента приобретения платформы Илоном Маском в 2022 году.
Об этом свидетельствуют прогнозы исследовательской компании Emarketer, сообщает Bloomberg.
По прогнозам, в 2025 году продажи рекламы в США на платформе X достигнут $1,31 млрд, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Глобальные продажи рекламы компании оцениваются в $2,26 млрд, что на 16,5% больше, чем в 2024 году.
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Аналитики связывают возвращение рекламодателей с тем, что Маск стал советником президента США Дональда Трампа.
«Часть роста расходов действительно вызвана страхом, поскольку крупные рекламодатели возвращаются, чтобы получить благосклонность администрации Трампа», — заявила главный аналитик Emarketer Жасмин Энберг.
В то же время она отметила, что пока рано говорить о полноценном восстановлении рекламного бизнеса X, поскольку это не связано с улучшением продуктов или услуг компании.
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Энберг также отметила, что некоторые рекламодатели возвращаются в X из-за возможных юридических последствий, ведь Маск начал подавать иски против крупных брендов, прекративших тратить деньги на рекламу в соцсети.
Однако аналитики Emarketer не ожидают, что рекламный бизнес X вернется к уровню 2021 года. По прогнозам, в 2027 году глобальные рекламные доходы компании составят $2,6 млрд — это на 42% меньше, чем в 2021 году.
Рекламный бизнес X, приносящий основную часть денег компании, сильно пострадал после того, как Илон Маск купил компанию.
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Он пообещал, что на платформе будет больше «свободы слова», поэтому изменил подход к модерации контента, включая увольнение большого штата модераторов, которые следили за тем, чтобы пользователи соцсети не нарушали правила сообщества.
Это привело к оттоку рекламодателей из-за опасений относительно размещения рекламы рядом с противоречивым контентом.
Отток резко возрос в конце 2023 года, когда Маск в буквальном смысле послал рекламодателей, объявивших бойкот его социальной сети.
По материалам:
Ain.Ua
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