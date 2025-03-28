Доходы от рекламы в X возрастут впервые после приобретения Маском — Finance.ua

Доходы от рекламы в X возрастут впервые после приобретения Маском Сегодня 02:13 — Технологии&Авто

Доходы от рекламы в X возрастут впервые после приобретения Маском

Продажи рекламы в социальной сети X, ранее известной как Twitter, в 2025 году возрастут впервые с момента приобретения платформы Илоном Маском в 2022 году.

Об этом свидетельствуют прогнозы исследовательской компании Emarketer, сообщает Bloomberg.

По прогнозам, в 2025 году продажи рекламы в США на платформе X достигнут $1,31 млрд, что на 17,5% больше, чем годом ранее. Глобальные продажи рекламы компании оцениваются в $2,26 млрд, что на 16,5% больше, чем в 2024 году.

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Аналитики связывают возвращение рекламодателей с тем, что Маск стал советником президента США Дональда Трампа.

«Часть роста расходов действительно вызвана страхом, поскольку крупные рекламодатели возвращаются, чтобы получить благосклонность администрации Трампа», — заявила главный аналитик Emarketer Жасмин Энберг.

В то же время она отметила, что пока рано говорить о полноценном восстановлении рекламного бизнеса X, поскольку это не связано с улучшением продуктов или услуг компании.

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Энберг также отметила, что некоторые рекламодатели возвращаются в X из-за возможных юридических последствий, ведь Маск начал подавать иски против крупных брендов, прекративших тратить деньги на рекламу в соцсети.

Однако аналитики Emarketer не ожидают, что рекламный бизнес X вернется к уровню 2021 года. По прогнозам, в 2027 году глобальные рекламные доходы компании составят $2,6 млрд — это на 42% меньше, чем в 2021 году.

Рекламный бизнес X, приносящий основную часть денег компании, сильно пострадал после того, как Илон Маск купил компанию.

Он пообещал, что на платформе будет больше «свободы слова», поэтому изменил подход к модерации контента, включая увольнение большого штата модераторов, которые следили за тем, чтобы пользователи соцсети не нарушали правила сообщества.

Это привело к оттоку рекламодателей из-за опасений относительно размещения рекламы рядом с противоречивым контентом.

Отток резко возрос в конце 2023 года, когда Маск в буквальном смысле послал рекламодателей, объявивших бойкот его социальной сети.

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