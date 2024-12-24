Акции Tesla выросли на 73% из-за взаимоотношений Маска и Трампа — Finance.ua
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Акции Tesla выросли на 73% из-за взаимоотношений Маска и Трампа

Фондовый рынок
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Акции Tesla выросли на 73% из-за взаимоотношений Маска и Трампа
Акции Tesla выросли на 73% из-за взаимоотношений Маска и Трампа
В течение двух месяцев акции Tesla прошли путь от падения третий год подряд до рекордного роста, что позволило компании стать одной из самых успешных в индексе S&P 500 за 2024 год. Однако этот успех был обусловлен не результатами компании, а тесными отношениями Илона Маска с новым президентом США Дональдом Трампом.
Об этом пишет Bloomberg.
Несмотря на то, что спрос на электромобили Tesla до сих пор остается шатким, а будущее компании выглядит неопределенным, инвесторы расценили агрессивную политику Илона Маска по поддержке Трампа и приближенность к новой администрации важным фактором.
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После выборов 5 ноября 2024 года акции Tesla выросли на 73%. Благодаря этому успеху за последние два месяца стоимость акций за весь 2024 год поднялась на 69%. Это позволило компании добавить $572 миллиарда к рыночной капитализации, которая теперь составляет $1,4 триллиона, без значительных изменений внутри.
Инвесторам не помешала и хорошо известная неприязнь Дональда Трампа к электромобилям. Они делают ставку на то, что приближенность Маска к администрации и к Трампу сможет облегчить путь компании к созданию полностью беспилотного автомобиля.
По материалам:
mezha.media
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