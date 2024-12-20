Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов — Finance.ua

Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов
Акции Tesla добились исторического максимума в результате победы Дональда Трампа на президентских выборах и тесных отношений Илона Маска с Трампом и роста его роли на мировой арене.
Совокупная стоимость всех акций компании выросла до 1,4 триллиона долларов.
На втором месте Toyota с капитализацией 233 миллиарда, третий результат у BYD с капитализацией 109 миллиардов, четвертый у Xiaomi — 100 миллиардов, пятый у Ferrari — 78 миллиардов.
На Tesla приходится около половины общей стоимости мирового рынка автопроизводителей. Огромная рыночная цена компании не отражается на ее производственных показателях.
Поделиться новостью