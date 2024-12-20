Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов — Finance.ua

Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов

Акции Tesla добились исторического максимума в результате победы Дональда Трампа на президентских выборах и тесных отношений Илона Маска с Трампом и роста его роли на мировой арене.

Совокупная стоимость всех акций компании выросла до 1,4 триллиона долларов.

Читайте также Маск за сутки заработал $34 миллиарда благодаря рекордному росту акций Tesla

На втором месте Toyota с капитализацией 233 миллиарда, третий результат у BYD с капитализацией 109 миллиардов, четвертый у Xiaomi — 100 миллиардов, пятый у Ferrari — 78 миллиардов.

На Tesla приходится около половины общей стоимости мирового рынка автопроизводителей. Огромная рыночная цена компании не отражается на ее производственных показателях.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.