Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов — Finance.ua
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Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов

Фондовый рынок
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Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов
Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов
Акции Tesla добились исторического максимума в результате победы Дональда Трампа на президентских выборах и тесных отношений Илона Маска с Трампом и роста его роли на мировой арене.
Совокупная стоимость всех акций компании выросла до 1,4 триллиона долларов.
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На втором месте Toyota с капитализацией 233 миллиарда, третий результат у BYD с капитализацией 109 миллиардов, четвертый у Xiaomi — 100 миллиардов, пятый у Ferrari — 78 миллиардов.
Капитализация Tesla достигла 1,4 триллиона долларов
На Tesla приходится около половины общей стоимости мирового рынка автопроизводителей. Огромная рыночная цена компании не отражается на ее производственных показателях.
По материалам:
Телеканал 24
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