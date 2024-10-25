Маск за сутки заработал $34 миллиарда благодаря рекордному росту акций Tesla — Finance.ua
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Маск за сутки заработал $34 миллиарда благодаря рекордному росту акций Tesla

Фондовый рынок
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Маск за сутки заработал $34 миллиарда благодаря рекордному росту акций Tesla
Маск за сутки заработал $34 миллиарда благодаря рекордному росту акций Tesla
Состояние Илона Маска выросло на $33,5 миллиарда за четверг, когда акции Tesla Inc. показали наибольший рост за более чем десятилетие, укрепляя его лидерство в списке миллиардеров.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Акции завершили день ростом на 22% и вышли в положительный баланс через год после того, как автопроизводитель отчитался о крупнейшей квартальной прибыли с лета 2023 года. Маск спрогнозировал рост продаж автомобилей на 30% в следующем году во время вебкаста после отчета, также объявив, что Cybertruck впервые принес квартальную прибыль.
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Этот скачок произошел после четырех кварталов разочарований в финансовых показателях крупнейшего в мире производителя электромобилей, сталкивавшегося со снижением спроса среди потребителей.
Это был третий наибольший рост состояния Маска, который поднял его общий капитал до $270,3 миллиарда, что на $61 миллиард больше, чем у занимающего второе место Джеффа Безоса. Приблизительно три четверти богатства Маска составляют акции и опционы Tesla, а также значительные доли в компаниях SpaceX, социальной платформе X и искусственном интеллекте xAI.
«Мой прогноз — Tesla станет крупнейшей по стоимости компанией в мире, и, пожалуй, с большим отрывом», — сказал Маск.
По материалам:
Економічна Правда
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