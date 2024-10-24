Минфин США предупредил Маска по поводу его предвыборных розыгрышей $1 млн — Finance.ua
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Минфин США предупредил Маска по поводу его предвыборных розыгрышей $1 млн

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Минфин США предупредил Маска по поводу его предвыборных розыгрышей $1 млн
Минфин США предупредил Маска по поводу его предвыборных розыгрышей $1 млн
Министерство юстиции США якобы предостерегло миллиардера Илона Маска насчет его ежедневных розыгрышей 1 миллиона долларов для подписчиков петиции.
Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN.
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Собеседники сообщили телеканалу, что инициативный комитет Маска получил письмо от отдела публичной добродетели Министерства юстиции, отвечающего за расследование потенциальных нарушений избирательного законодательства. В нем говорится, что такие подарки Маска могут быть нарушением федерального законодательства.

Розыгрыш от Маска

Напомним, Илон Маск уже запустил в Пенсильвании — одном из «колеблющихся» штатов, где будет определяться результат президентских выборов — розыгрыши миллиона долларов ежедневно среди людей, которые подпишут инициированную им петицию по стороннему вопросу. Для этого нужно зарегистрироваться как избиратель.
По актуальным условиям розыгрыша, миллионы разыгрываются между подписчиками петиции, зарегистрированными как избиратели в Аризоне, Мичигане, Джорджии, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании или Висконсине.
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Ряд юристов сразу же предостерегли, что это может рассматриваться как фактически финансовое поощрение регистрации для голосования. Федеральное законодательство запрещает платить за регистрацию избирателем.
Маск отрицает утверждение, что это его попытка увеличить количество зарегистрированных избирателей, которые в итоге могли бы обеспечить победный результат Трампа. Он аргументирует, что подписывать петицию может любой независимо от партийной принадлежности.
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Ранее сообщалось, что десяток бывших чиновников Республиканской партии и прокуроров призвали генпрокурора Меррика Гарланда и генпрокурора Пенсильвании исследовать соответствие закона розыгрышам от Маска.
По материалам:
Економічна Правда
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