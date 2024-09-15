Илон Маск может стать первым триллионером в мире уже к 2027 году — Finance.ua

Илон Маск может стать первым триллионером в мире уже к 2027 году Сегодня 05:03

Илон Маск может стать первым триллионером в мире уже к 2027 году

Илон Маск на пути к тому, чтобы стать первым триллионером в мире уже в 2027 году.

Об этом пишет The Hill.

Состояние Илона Маска

В недавнем исследовании Informaconnect относительно компаний и людей, приближающихся к статусу триллионера, исходя из рыночной капитализации, стоимости принадлежащих им активов и общего капитала, бизнесмен возглавил список.

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Согласно исследованию, состояние Маска, которое сейчас оценивается в 195 миллиардов долларов, потенциально может расти более чем на 100% ежегодно. Таким образом, ожидаемый срок достижения им статуса триллионера — 2027 год.

Прогноз стоимости компании Tesla

То же исследование показало, что его технологическая компания Tesla к следующему году достигнет отметки в триллионы долларов. Ее годовые темпы роста достигают 170 процентов.

Informaconnect заявила, что рассчитала потенциал Маска достичь статуса триллионера, использовав данные о благосостоянии 30 самых богатых людей в мире, согласно Forbes.

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«Из этих 30 мы исключили тех, о ком нет данных в течение как минимум пяти лет и, таким образом, для которых мы не можем рассчитать надежные среднегодовые темпы роста. Затем мы рассчитали средние темпы роста в год для всех в итоговом списке за последние пять лет и экстраполировали это, чтобы получить прогноз на 30 лет. Мы использовали эти данные, чтобы спрогнозировать, кто, вероятно, достигнет статуса триллионера и в каком году», — говорится в исследовании.

Маск также является владельцем X, платформы, ранее известной как Twitter, которую он часто использует для продвижения своих политических позиций. В частности, на Х транслировалось его недавнее интервью с бывшим президентом США Трампом.

Технологического и медиа-магната часто критикуют из-за его публикаций на платформе, некоторые из которых содержат оскорбления или пропагандируют необоснованные интернет-теории.

Дзеркало Тижня По материалам:

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