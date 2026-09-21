У «Дії» появилась новая военная облигация Сегодня 16:12 Новая военная облигация - Симеиз

В Дії появилась новая военная облигация — Симеиз. Покупая облигации, украинцы инвестируют и вносят вклад в оружие, амуницию, дроны и медикаменты для военных на фронте.

Об этом говорится на сайте Дії.

Что об этом известно

Сколько стоит облигация и какой доход можно получить:

Цена 1 облигации: от 1 003,3 грн

Ваша прибыль: 15% годовых

Дата выплаты — 15.09.2027 на Дія.Картк.

Пример взноса: купив 10 облигаций Симеиз за 10 045 грн, можно получить 11 518 грн — без каких-либо налогов.

Сберегайте и приумножайте свои средства с надежными депозитами. Удобный каталог предложений на Finance.ua 💰

Как инвестировать

Обновите приложение Дія до последней версии. В приложении на главном экране выберите Военные облигации. Выберите облигацию Симеиз и количество, которое хотите приобрести. Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации. Введите контактные данные и выберите карту єПідтримка, на которую получите выплаты через некоторое время. Подтвердите и оплатите покупку.