У «Дії» появилась новая военная облигация
Что об этом известно
- Цена 1 облигации: от 1 003,3 грн
- Ваша прибыль: 15% годовых
- Дата выплаты — 15.09.2027 на Дія.Картк.
Как инвестировать
- Обновите приложение Дія до последней версии.
- В приложении на главном экране выберите Военные облигации.
- Выберите облигацию Симеиз и количество, которое хотите приобрести.
- Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.
- Введите контактные данные и выберите карту єПідтримка, на которую получите выплаты через некоторое время.
- Подтвердите и оплатите покупку.
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