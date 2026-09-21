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У «Дії» появилась новая военная облигация

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Новая военная облигация - Симеиз
Новая военная облигация - Симеиз
В Дії появилась новая военная облигация — Симеиз. Покупая облигации, украинцы инвестируют и вносят вклад в оружие, амуницию, дроны и медикаменты для военных на фронте.
Об этом говорится на сайте Дії.

Что об этом известно

Сколько стоит облигация и какой доход можно получить:
  • Цена 1 облигации: от 1 003,3 грн
  • Ваша прибыль: 15% годовых
  • Дата выплаты — 15.09.2027 на Дія.Картк.
Пример взноса: купив 10 облигаций Симеиз за 10 045 грн, можно получить 11 518 грн — без каких-либо налогов.

Как инвестировать

  1. Обновите приложение Дія до последней версии.
  2. В приложении на главном экране выберите Военные облигации.
  3. Выберите облигацию Симеиз и количество, которое хотите приобрести.
  4. Выберите банк или брокера, у которого вы хотите купить облигации.
  5. Введите контактные данные и выберите карту єПідтримка, на которую получите выплаты через некоторое время.
  6. Подтвердите и оплатите покупку.
Ранее мы сообщали, что украинцы продолжают увеличивать вложения в облигации внутреннего государственного займа. По состоянию на 1 сентября 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц превысил 163 млрд грн — самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ОВГЗОблигацииВоенные облигацииИнвестиции
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