В следующем году Tesla планирует начать производство шестиместной Model Y в Китае — Finance.ua
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В следующем году Tesla планирует начать производство шестиместной Model Y в Китае

Технологии&Авто
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В следующем году Tesla планирует начать производство шестиместной Model Y в Китае
В следующем году Tesla планирует начать производство шестиместной Model Y в Китае
Компания Tesla планирует производить шестиместный вариант своей модели Model Y в Китае с конца 2025 года. Об этом сообщили информированные источники.
Об этом пишет Reuters.
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По словам одного из собеседников, компания Илона Маска попросила поставщиков соответственно подготовиться к двузначному увеличению выпуска Model Y на своем заводе в Шанхае.
Tesla выпустила Model Y в 2020 году и модернизирует ее в рамках проекта под названием Juniper.
Собеседник Reuters отметил, что этот вариант будет рассчитан на пять мест и запущен в начале 2025 года.
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Добавление шестиместного варианта подчеркивает давление в Китае со стороны внутренних конкурентов, тогда как в США Tesla отдает приоритет технологиям самоуправляемого вождения и разработке роботакси.
Кроссовер Model Y является продаваемым автомобилем в Китае: за январь-июнь 2024 продажи составили 207,8 тыс. единиц авто.
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По материалам:
mezha.media
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