В следующем году Tesla планирует начать производство шестиместной Model Y в Китае — Finance.ua

В следующем году Tesla планирует начать производство шестиместной Model Y в Китае Сегодня 06:12 — Технологии&Авто

В следующем году Tesla планирует начать производство шестиместной Model Y в Китае

Компания Tesla планирует производить шестиместный вариант своей модели Model Y в Китае с конца 2025 года. Об этом сообщили информированные источники.

Об этом пишет Reuters.

По словам одного из собеседников, компания Илона Маска попросила поставщиков соответственно подготовиться к двузначному увеличению выпуска Model Y на своем заводе в Шанхае.

Tesla выпустила Model Y в 2020 году и модернизирует ее в рамках проекта под названием Juniper.

Собеседник Reuters отметил, что этот вариант будет рассчитан на пять мест и запущен в начале 2025 года.

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Добавление шестиместного варианта подчеркивает давление в Китае со стороны внутренних конкурентов, тогда как в США Tesla отдает приоритет технологиям самоуправляемого вождения и разработке роботакси.

Кроссовер Model Y является продаваемым автомобилем в Китае: за январь-июнь 2024 продажи составили 207,8 тыс. единиц авто.

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