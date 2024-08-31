Tesla выпустила обновление, упрощающее владение электромобилем — Finance.ua

Tesla выпустила обновление, упрощающее владение электромобилем Сегодня 22:49 — Технологии&Авто

Tesla выпустила обновление, упрощающее владение электромобилем

Появились подробности недавнего обновления программного обеспечения для электромобилей Tesla, позволивших получить представление о предстоящих улучшениях для владельцев автомобилей этой марки.

По данным источника Not a Tesla App, в социальных сетях Илона Маска были опубликованы примечания к выпуску обновления 2024.32, которое принесет полезные новации для тех, кто ежедневно использует свои Tesla.

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Обновление программного обеспечения 2024.32 уже доступно для сотрудников компании и охватывает все основные модели Tesla — Model S, Model 3, Model X и Model Y. Независимый источник сообщил, что это обновление скоро станет доступно всем клиентам через стандартные беспроводные обновления, и оно будет бесплатным. Это происходит вскоре после июньского обновления, которое включало в себя множество улучшений для всех моделей Tesla.

Одной из главных новых функций станет добавление информации о «строительных работах на вашем маршруте» в навигационную систему автомобиля. Эта функция обозначается значком на карте и предоставляет пользователям информацию в режиме реального времени, помогая избежать участков с ремонтными работами.

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Кроме того, навигационная система будет обновлена ​​с помощью предиктивного текста, что облегчит ввод пунктов назначения на экране. Примечательно, что эта функция будет доступна даже без подписки на Tesla Premium Connectivity. Еще одной важной функцией станет опция «Поиск в этой области», которая позволит пользователям менять масштаб карты для более точного поиска, подобно Google Maps.

Помимо улучшений в навигации, новое программное обеспечение добавит функцию сообщения через мобильное приложение, которая будет напоминать о необходимости обслуживания шин, будь то замены или ротации. Это особенно важно, учитывая, что шины на электромобилях изнашиваются быстрее, чем на автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Как сообщает Not a Tesla App, пользователи смогут самостоятельно настроить напоминания о пробегу.

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Также возможно, что с этим обновлением появятся дополнительные функции, не указанные в начальных примечаниях к выпуску. В настоящее время обновление проходит тестирование среди сотрудников Tesla, и вскоре после этого оно ожидается у всех владельцев.

Ampercar По материалам:

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