Tesla показывает худшую прибыль за последние пять лет — Finance.ua

Tesla показывает худшую прибыль за последние пять лет Сегодня 05:25 — Технологии&Авто

Tesla показывает худшую прибыль за последние пять лет

Компания Илона Маска Tesla показала во втором квартале 2024 года худшую прибыль за последние пять лет. Как пишет Reuters, причина снижения цен для оживления спроса на электрокары и одновременно увеличения расходов на ИИ-проекты. Акции компании упали на 8%.

Вот какие финансовые результаты показала Tesla во втором квартале этого года:

Валовая прибыль без учета регуляторных льгот упала до 14,6% по сравнению с прогнозом в 16,29%.

Выручка достигла $25,50 млрд — это немного опережает прошлогодний показатель и прогнозы аналитиков.

Продажи регуляторных кредитов Tesla почти утроились до рекордных $890 млн во втором квартале по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль составила $1,48 млрд по сравнению с $2,7 млрд год назад, а скорректированная прибыль на акцию — 52 цента, что не соответствует прогнозу Уолл-стрит в 62 цента.

Почему так произошло

Чтобы сократить расходы, Tesla уволила более 10% своих сотрудников. В компании заявили, что на прибыль также повлияли расходы по реструктуризации и увеличению операционных расходов, что связано с ИИ-проектами.

На фоне снижения спроса на электрокары Илон Маск сосредоточился на искусственном интеллекте, программном обеспечении для автономного вождения, роботакси и работе Optimus, который уже в 2025 году должен работать на заводе Tesla.

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Инвестиционный аналитик AJ Bell Дэн Коутсворт говорит, что компания Маска уже четыре квартала подряд не достигает целевых показателей прибыли. По его словам, производитель электрокаров много говорит о роботакси, гуманоидах и автономном вождении, но это «потенциальное богатство завтрашнего дня, а не сегодняшнего».

Поставки электромобилей компании падают уже два квартала подряд из-за конкуренции с китайскими компаниями и отсутствия доступных моделей. Во втором квартале Маск отложил разработку нового, дешевого автомобиля в пользу менее амбициозных бюджетных моделей.

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