Как выглядит самый дешевый электромобиль Tesla (фото) — Finance.ua

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Как выглядит самый дешевый электромобиль Tesla (фото)

Технологии&Авто
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Как выглядит самый дешевый электромобиль Tesla (фото)
Как выглядит самый дешевый электромобиль Tesla (фото)
Линейку обновленной Tesla Model 3 2024 года пополнил новый начальный вариант. Электрический седан стоит 35 000 долларов — на уровне Toyota Camry. Об этом сообщает сайт Electrek.
Как выглядит самый дешевый электромобиль Tesla (фото)
Итак, новая Tesla Model 3 подешевела на 4000 долларов и именно этот вариант является самым дешевым электрокаром марки. Базовая комплектация доступна для заднеприводной версии Standard Range с батареей на 57,5 ​​кВтч и запасом хода 438 км.

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Удешевить электрокар Tesla Model 3 решили путем внутренней отделки и комплектации. Салон базового седана обшили тканью, а не экокожей. Подсветка интерьера проще, и ее цвет нельзя изменить.
Как выглядит самый дешевый электромобиль Tesla (фото)
Кроме того, в авто отсутствуют тачскрин для задних пассажиров, подогрев кресел и руля. Впрочем, не исключено, что оборудование для подогрева установлено и разблокировать его работу можно будет за дополнительную плату, установив специальное обновление программного обеспечения.
Как выглядит самый дешевый электромобиль Tesla (фото)
Сейчас новая Tesla Model 3 в базовом исполнении продается только в Мексике. Позже такой седан ожидается и в других странах.
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По материалам:
Фокус
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