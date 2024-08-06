Tesla Model Y получит батарею на 95 кВт·ч — Finance.ua

Tesla Model Y получит батарею на 95 кВт·ч Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Tesla Model Y получит батарею на 95 кВт·ч

Недавно в социальных сетях появилась информация, что новая версия Tesla Model Y, известная как Juniper, будет снабжена батареей емкостью 95 кВт·ч. Эта батарея будет установлена ​​в версиях с увеличенным запасом хода и в производительных модификациях. По сравнению с текущей моделью, емкость батареи которой составляет 75 кВт·ч, это увеличение более чем на 26%.

Сообщается, что новая модель будет предлагать более эффективное управление энергопотреблением и улучшенные аэродинамические характеристики. В настоящее время доступные в Китае версии Model Y с увеличенным запасом хода и производительные версии оснащены батареей емкостью 78,4 кВт·ч, которая обеспечивает запас хода по циклу CLTC 688 км и 615 км соответственно.

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Для заднеприводной версии с батареей емкостью 60 кВт·ч запас хода составляет 554 км. Ожидается, что новая Model Y с батареей на 95 кВт·ч сможет преодолевать более 800 км на одном заряде.

Ранее были опубликованы изображения обновленной Model Y. Автомобиль получит новый дизайн, включая более вытянутые передние фары и отсутствие противотуманных фар. Задняя часть автомобиля будет оснащена новыми сквозными задними фонарями, объединенными с C-образными фонарями.

В интерьере Model Y будут использованы элементы, позаимствованные у рестайлинговой Model 3. В них вошли атмосферное освещение по всему салону, новые отделочные материалы и полностью переделанный руль. Убраны обычные рычаги переключения передач и указатели поворота, вместо них управление будет осуществляться с помощью кнопок на руле и экране. Под центральным экраном будет расположена панель, стилизованная под карбон.

Ampercar По материалам:

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