Новый электромобиль Chery станет альтернативой Tesla Model 3 по цене «Дастера» (фото) — Finance.ua

Новый электромобиль Chery станет альтернативой Tesla Model 3 по цене «Дастера» (фото) Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Новый электромобиль Chery станет альтернативой Tesla Model 3 по цене «Дастера» (фото)

На автошоу в Ченду представили новый Chery Fulwin E05. Недорогой электрический седан D-класса поступит в продажу до конца года по цене примерно от 150 000 юаней ($21 000) — на уровне «Дастера». Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электромобиль Chery Fulwin E05 достигает 4,8 м в длину при колесной базе 2,9 м, то есть является дешевой альтернативой Tesla Model 3. Седан отличается вытянутым обтекаемым силуэтом с покатой крышей, выраженным «носом» и раскосыми диодными фарами. Топовая версия авто получила оригинальные 20-дюймовые диски с шинами Pirelli размером 245/45 R20.

Салон Chery Fulwin E05 украшен искусственной замшей и алюминием. Седан получил небольшой цифровой щиток приборов и крупный тачскрин. Мультимедийная система была дополнена искусственным интеллектом. Передние сиденья можно разложить и превратить в кровати.

Кроме того, новый Chery Fulwin E05 получил панорамную крышу и беспроводную зарядку смартфонов. Есть и необычные опции типа холодильника и распылителя духов.

Характеристики Chery Fulwin E05 пока держат в секрете. Известно, что модель будет предложена в чисто электрической версии и в варианте с бензиновым мотор-генератором.

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Фокус По материалам:

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