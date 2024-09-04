Маск требует арестовать активы Бразилии в США из-за запрета социальной сети X — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск требует арестовать активы Бразилии в США из-за запрета социальной сети X

20
Маск требует арестовать активы Бразилии в США из-за запрета социальной сети X
Маск требует арестовать активы Бразилии в США из-за запрета социальной сети X
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что будет добиваться от США ареста активов Бразилии, если страна не вернет имущество X и SpaceX.
Соответствующий пост Маск опубликовал в принадлежащей ему соцсети X.
«Надеюсь, Луле понравится летать коммерческими рейсами», — написал Маск.
Маск требует арестовать активы Бразилии в США из-за запрета социальной сети X
Напомним, ранее президент Бразилии Лула да Силва и Верховный суд страны приняли решение о прекращении работы соцсети X в стране и заморозили счета Starlink. Причиной был назван отказ медиаресурса Илона Маска назначить представителя компании в Бразилии. Также бразильский суд постановил, что попытки зайти в X через VPN будут наказываться штрафом в 8900 долларов.
Тем не менее, Илон Маск отказывается выполнять запрет Верховного суда Бразилии и продолжит предоставлять доступ к своей социальной сети Х через терминалы спутниковой связи Starlink, пишет Engadget.
Все интернет-провайдеры, осуществляющие свою деятельность в Бразилии, должны заблокировать доступ к X в срок до 8 сентября 2024 года. Президент бразильского телекоммуникационного агентства Anatel сообщил, что Starlink отказывается выполнять решение суда, пока не разблокируют ее замороженные активы.
Читайте также
Судья Верховного суда Алехандро де Мораэс также заблокировал местные банковские счета Starlink. Сообщается, что Мораэс обвинил Илона Маска в распространении языка ненависти и дезинформации с целью взыскать 3 миллиона долларов США штрафа, наложенного на Маска за игнорирование его предписаний о блокировании определенных счетов.
Starlink обратилась в суд с просьбой разблокировать ее активы, но суд отклонил эту просьбу. Маск назвал замораживание счетов Starlink «незаконным», утверждая, что SpaceX и X являются отдельными компаниями.

Читайте также: Илон Маск и его бизнесы. Как и на чем зарабатывает миллиардер сегодня

В Бразилии около 250 000 клиентов Starlink. Услуга оказалась популярна в сельской местности и среди коренных племен Амазонии. Starlink пообещал предоставлять бесплатный доступ в интернет своим бразильским клиентам, пока ее счета в стране остаются заблокированными.
В ответ на это Бразилия может отозвать лицензию интернет-сервиса, после чего изъять оборудование из 23 наземных станций. Это не выведет из строя работу сервиса, но значительно ухудшит качество связи.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.