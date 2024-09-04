Маск требует арестовать активы Бразилии в США из-за запрета социальной сети X — Finance.ua

Маск требует арестовать активы Бразилии в США из-за запрета социальной сети X Сегодня 21:30

Маск требует арестовать активы Бразилии в США из-за запрета социальной сети X

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что будет добиваться от США ареста активов Бразилии, если страна не вернет имущество X и SpaceX.

Соответствующий пост Маск опубликовал в принадлежащей ему соцсети X.

«Надеюсь, Луле понравится летать коммерческими рейсами», — написал Маск.

Напомним, ранее президент Бразилии Лула да Силва и Верховный суд страны приняли решение о прекращении работы соцсети X в стране и заморозили счета Starlink. Причиной был назван отказ медиаресурса Илона Маска назначить представителя компании в Бразилии. Также бразильский суд постановил, что попытки зайти в X через VPN будут наказываться штрафом в 8900 долларов.

Тем не менее, Илон Маск отказывается выполнять запрет Верховного суда Бразилии и продолжит предоставлять доступ к своей социальной сети Х через терминалы спутниковой связи Starlink, пишет Engadget.

Все интернет-провайдеры, осуществляющие свою деятельность в Бразилии, должны заблокировать доступ к X в срок до 8 сентября 2024 года. Президент бразильского телекоммуникационного агентства Anatel сообщил, что Starlink отказывается выполнять решение суда, пока не разблокируют ее замороженные активы.

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Судья Верховного суда Алехандро де Мораэс также заблокировал местные банковские счета Starlink. Сообщается, что Мораэс обвинил Илона Маска в распространении языка ненависти и дезинформации с целью взыскать 3 миллиона долларов США штрафа, наложенного на Маска за игнорирование его предписаний о блокировании определенных счетов.

Starlink обратилась в суд с просьбой разблокировать ее активы, но суд отклонил эту просьбу. Маск назвал замораживание счетов Starlink «незаконным», утверждая, что SpaceX и X являются отдельными компаниями.

В Бразилии около 250 000 клиентов Starlink. Услуга оказалась популярна в сельской местности и среди коренных племен Амазонии. Starlink пообещал предоставлять бесплатный доступ в интернет своим бразильским клиентам, пока ее счета в стране остаются заблокированными.

В ответ на это Бразилия может отозвать лицензию интернет-сервиса, после чего изъять оборудование из 23 наземных станций. Это не выведет из строя работу сервиса, но значительно ухудшит качество связи.

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