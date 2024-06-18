Маск показал Starlink Mini — Finance.ua

Маск показал Starlink Mini Сегодня 23:43 — Технологии&Авто

Маск показал Starlink Mini

Глава SpaceX Илон Маск показал компактную версию Starlink. Маленькая спутниковая антенна будет существенно меньше и дешевле стандартной. По габаритам она сравнима с обычным MacBook. Но есть и обратная сторона — скорость тоже снизится.

По словам Маска, Starlink Mini будет примерно вдвое дешевле Starlink V4. При этом скорость загрузки составит 100 МБ/с, а скорость отправки данных достигнет 11,5 МБ/с. Этого вполне достаточно для просмотра видео с разрешением 4K в режиме онлайн.

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В своем твитте Илон Маск написал: «Я уже установил Starlink Mini. Пишу этот пост через космос. На установку ушло 5 минут. Антенна помещается в рюкзаке. Эта штука изменит мир».

В продажу Starlink Mini поступит уже в этом году. Предполагаемый ценник — от 250 до 300 долларов. Для сравнения, Starlink V4 стоит $500.

gsminfo По материалам:

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