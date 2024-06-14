Starlink стал доступен в 100 странах мира — Finance.ua

Starlink стал доступен в 100 странах мира 14.06.2024, 02:25 — Технологии&Авто

Starlink стал доступен в 100 странах мира

Основатель компании SpaceX Илон Маск объявил , что услуги спутникового интернета Starlink теперь легально доступны в 100 странах мира. Очередным государством, где заработал этот сервис, стала Сьерра-Леоне.

Стоит отметить, что Маск говорил исключительно о странах, где Starlink используется официально и легально. Ранее в SpaceX предупреждали, что будут выявлять и отключать абонентов, покупающих оборудование на сером рынке для использования в других регионах.

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В конце мая 2024 года количество пользователей Starlink превысило 3 миллиона. За последние шесть недель доступ к спутниковому интернету в среднем получали более 6800 клиентов в день.

Эксперты отмечают ключевое преимущество Starlink по сравнению с другими провайдерами спутниковой связи — высокие скоростные показатели и минимальную задержку сигнала. Этому способствует размещение спутников на низкой околоземной орбите.

В дальнейшем SpaceX планирует запускать спутники на еще более низкие орбиты, предлагая клиентам все более высокую скорость интернета. Низкая задержка — залог качественного сервиса для онлайн-игр, видеоконференций.

Mediasat По материалам:

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