Маск хочет сделать интернет Starlink еще быстрее — Finance.ua

Маск хочет сделать интернет Starlink еще быстрее 13.06.2024, 01:11 — Технологии&Авто

Маск хочет сделать интернет Starlink еще быстрее

Генеральный директор SpaceX Илон Маск намерен сделать спутниковый интернет Starlink еще быстрее. Для этого планируется вывести спутники Starlink на орбиты высотой 350 км, чтобы уменьшить задержку сигнала.

Об этом сообщает PCMag

Отмечается, что в настоящее время группировки Starlink расположены на высоте 550 километров, а новые группировки планируется разместить на 200 километров ниже. Таким образом, Маск намерен уменьшить задержку передачи сигнала.

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По мнению руководителя SpaceX, за ближайшие год или два можно добиться общей задержки сигнала, которая будет меньше 20 миллисекунд. Благодаря этому будет проще проводить видеоконференции или смотреть онлайн-трансляции.

«Скорость света — это единственное, что мы не можем преодолеть. Таким образом, время доставки пакета данных со спутника на землю и обратно составляет около 8 миллисекунд. Будущие спутники Starlink будут на меньшей высоте, поэтому задержка, вероятно, будет ближе к 5 или 6 миллисекунд», — рассказал Маск во время прямой трансляции игры в Diablo IV.

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Как отметили в издании, в октябре прошлого года SpaceX подала в Международный союз электросвязи США заявление об эксплуатации 29 888 спутников, 19 440 из которых будут вращаться вокруг Земли на расстоянии от 340 до 360 километров. Однако перед тем как запускать свои спутники, SpaceX необходимо получить разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Компания Маска обратилась в FCC за таким разрешением, но в комиссии опасаются, что спутники повлияют на работу населенных космических станций и попросили SpaceX предоставить дополнительные сведения о проекте до 8 июля.

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«Спутники Starlink на меньшей высоте излучают больше света в ночном небе, потенциально нарушая оптическую астрономию. Кроме того, FCC просит провести анализ SpaceX относительно того, могут ли спутники на нижней орбите создавать радиопомехи другим спутникам», — подчеркнули в PCMag.

TrueUA По материалам:

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