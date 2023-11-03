Маск заявил, что Starlink достиг безубыточности — Finance.ua

Маск заявил, что Starlink достиг безубыточности Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Маск заявил, что Starlink достиг безубыточности

Основатель SpaceX Илон Маск объявил, что спутниковый интернет Starlink достиг безубыточности.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

«С радостью сообщаю, что Starlink от SpaceX достиг безубыточного денежного потока! Прекрасная работа замечательной команды», — написал Маск.

Он добавил, что на долю Starlink сейчас приходится большая часть всех активных спутников на околоземной орбите.

В то же время CNBC отмечает, что Маск не уточнил, достигнута ли безубыточность на операционной основе или в течение определенного периода.

Стоимость SpaceX выросла примерно до 150 миллиардов долларов.

Два года назад Маск подчеркнул, что для того чтобы Starlink была «финансово жизнеспособной», необходимо пройти «сквозь глубокую пропасть отрицательного денежного потока».

На сегодняшний день SpaceX запустила более 5000 спутников Starlink.

Укрінформ По материалам:

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