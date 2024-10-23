Илон Маск ищет репетитора по искусственному интеллекту — Finance.ua

Илон Маск ищет репетитора по искусственному интеллекту Сегодня 02:32 — Мир

Илон Маск ищет репетитора по искусственному интеллекту

Скучаете с привычными рабочими ролями? Что ж, Илон Маск может быть тем, кто даст вам уникальную работу. Так, Илон Маск ищет репетитора по искусственному интеллекту (ИИ). Он будет платить репетитору ИИ до 60 долларов в час. Это будет для ИИ-компании Маска xAI. Давайте посмотрим описание уникальной вакансии.

Илон Маск ищет репетиторов по искусственному интеллекту

Что же такое репетитор по искусственному интеллекту? Кандидаты на должность должны будут передавать данные и отзывы в xAI. Это поможет системе искусственного интеллекта получить информацию о многих предметах. Это сделает ИИ умнее и позволит отвечать на более широкий круг вопросов. Основная цель xAI — создать искусственный интеллект, который будет прост в использовании и полезен всем.

Одной из основных задач будет использование программного обеспечения xAI для маркировки или категоризации информации. Это означает, что вы будете объяснять искусственному интеллекту, что означают определенные фрагменты данных (маркировка данных). Наставник ИИ будет работать с технической командой, чтобы собрать и упорядочить данные, необходимые ИИ.

Можете ли вы стать следующим тренером по искусственному интеллекту

Но кто может подать заявку? Итак, если вы любите технологии и имеете острый взгляд на них, вы можете подать заявку на эту роль. Кроме того, если вы журналист, вас могут считать подходящим для работы репетитором по искусственному интеллекту. Еще один критерий — если вам комфортно писать и организовывать данные, вы также можете претендовать на эту должность. xAI также нанимает людей, являющихся экспертами в своих местных языках. Это нужно для того, чтобы наполнить искусственный интеллект на региональных языках, чтобы люди, ищущие что-то на местном языке, могли получить ответы.

Объявление о новой вакансии размещено в сети Linkedin. Вы можете подать заявку на эту работу, посетив официальный сайт Linkedin. Итак, каковы требования к работе и как будет выглядеть ваш график? Вот детали работы.

От вас ожидается регулярная работа. Это включает в себя смены с 9:00 до 17:30. Однако, когда вы пройдете обучение, вы сможете следовать графику своего часового пояса. Кроме того, вы получаете хорошую заработную плату в размере от $35 до $65 в час. Кроме того, в дополнение к этому, xAI также предлагает другие преимущества, такие как стоматологическое, медицинское страхование и страхование зрения.

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