Маск подтвердил интеграцию своего ИИ чат-бота Grok в Telegram — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Маск подтвердил интеграцию своего ИИ чат-бота Grok в Telegram

Технологии&Авто
4
Маск подтвердил интеграцию своего ИИ чат-бота Grok в Telegram
Маск подтвердил интеграцию своего ИИ чат-бота Grok в Telegram
Илон Маск официально объявил о внедрении искусственного интеллекта Grok в мессенджер Telegram. Новый чат-бот компании xAI стал доступен пользователям премиум-версии под уникальным именем @GrokAI.
Об этом Маск написал в сети X.
Функциональность ограничена: искусственный интеллект способен отвечать на вопросы пользователей, однако поисковые возможности и глубокие аналитические размышления пока отсутствуют.
Читайте также
Предыстория этой интеграции достигает 19 марта, когда основатель Telegram Павел Дуров подтвердил потенциальное сотрудничество во время коммуникации на платформе X.
Разработчики позиционируют Grok как альтернативный чат-бот с минимальными ограничениями по сравнению с другими искусственными интеллектами на рынке. На днях компания xAI также представила голосовой режим для модели Grok 3, доступный премиум-пользователям.
Интересной особенностью новой версии стали разные режимы «личностей», включая провокационные варианты с нестандартным поведением.

Какие преимущества Grok 3

Grok 3 — это семейство моделей. Уменьшенная версия Grok 3, Grok 3 mini отвечает на вопросы быстрее за счет точности. Не все модели и связанные с ними функции Grok 3 пока доступны (некоторые находятся в стадии бета-тестирования).
Читайте также
xAI утверждает, что Grok 3 превосходит GPT-4o по таким тестам, как AIME (оценивающий производительность модели на выборке математических вопросов) и GPQA (оценивающий модели с использованием задач по физике, биологии и химии на уровне доктора наук). По данным xAI, ранняя версия Grok 3 также показала конкурентоспособные результаты в Chatbot Arena — краудсорсинговом тесте, в котором разные модели ИИ сопоставляются друг с другом, а пользователи голосуют за ответы.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems