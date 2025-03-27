Маск подтвердил интеграцию своего ИИ чат-бота Grok в Telegram — Finance.ua

Маск подтвердил интеграцию своего ИИ чат-бота Grok в Telegram Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Маск подтвердил интеграцию своего ИИ чат-бота Grok в Telegram

Илон Маск официально объявил о внедрении искусственного интеллекта Grok в мессенджер Telegram. Новый чат-бот компании xAI стал доступен пользователям премиум-версии под уникальным именем @GrokAI.

Об этом Маск написал в сети X.

Функциональность ограничена: искусственный интеллект способен отвечать на вопросы пользователей, однако поисковые возможности и глубокие аналитические размышления пока отсутствуют.

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Предыстория этой интеграции достигает 19 марта, когда основатель Telegram Павел Дуров подтвердил потенциальное сотрудничество во время коммуникации на платформе X.

Разработчики позиционируют Grok как альтернативный чат-бот с минимальными ограничениями по сравнению с другими искусственными интеллектами на рынке. На днях компания xAI также представила голосовой режим для модели Grok 3, доступный премиум-пользователям.

Интересной особенностью новой версии стали разные режимы «личностей», включая провокационные варианты с нестандартным поведением.

Какие преимущества Grok 3

Grok 3 — это семейство моделей. Уменьшенная версия Grok 3, Grok 3 mini отвечает на вопросы быстрее за счет точности. Не все модели и связанные с ними функции Grok 3 пока доступны (некоторые находятся в стадии бета-тестирования).

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xAI утверждает, что Grok 3 превосходит GPT-4o по таким тестам, как AIME (оценивающий производительность модели на выборке математических вопросов) и GPQA (оценивающий модели с использованием задач по физике, биологии и химии на уровне доктора наук). По данным xAI, ранняя версия Grok 3 также показала конкурентоспособные результаты в Chatbot Arena — краудсорсинговом тесте, в котором разные модели ИИ сопоставляются друг с другом, а пользователи голосуют за ответы.

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