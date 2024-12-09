xAI Илона Маска привлек около $6 млрд акционерного финансирования — Finance.ua
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xAI Илона Маска привлек около $6 млрд акционерного финансирования

Фондовый рынок
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xAI Илона Маска привлек около $6 млрд акционерного финансирования
xAI Илона Маска привлек около $6 млрд акционерного финансирования
Финансирование поступает в то время, когда xAI стремится расширить свое присутствие в области искусственного интеллекта путем расширения своего суперкомпьютера в Мемфисе, штат Теннесси, чтобы разместить не менее одного миллиона графических процессоров.
Илон Маск, запустивший xAI в прошлом году, в прошлом месяце расширил свой иск против разработчика ChatGPT OpenAI, заявив, что OpenAI незаконно стремится монополизировать рынок генеративного искусственного интеллекта и оттеснить конкурентов.
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В прошлом месяце телеканал CNBC сообщил, что xAI привлекла $6 млрд, а компания после привлечения инвестиций оценивается более чем в $50 млрд.
В октябре OpenAI закрыла раунд финансирования на сумму $6,6 млрд, в результате чего компания была оценена в $157 млрд.
По материалам:
borgexpert
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