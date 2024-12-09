xAI Илона Маска привлек около $6 млрд акционерного финансирования — Finance.ua

xAI Илона Маска привлек около $6 млрд акционерного финансирования Сегодня 23:21 — Фондовый рынок

xAI Илона Маска привлек около $6 млрд акционерного финансирования

Финансирование поступает в то время, когда xAI стремится расширить свое присутствие в области искусственного интеллекта путем расширения своего суперкомпьютера в Мемфисе, штат Теннесси, чтобы разместить не менее одного миллиона графических процессоров.

Илон Маск, запустивший xAI в прошлом году, в прошлом месяце расширил свой иск против разработчика ChatGPT OpenAI, заявив, что OpenAI незаконно стремится монополизировать рынок генеративного искусственного интеллекта и оттеснить конкурентов.

Читайте также Маск компенсирует потери инвесторов Twitter через рост xAI — Financial Times

В прошлом месяце телеканал CNBC сообщил, что xAI привлекла $6 млрд, а компания после привлечения инвестиций оценивается более чем в $50 млрд.

В октябре OpenAI закрыла раунд финансирования на сумму $6,6 млрд, в результате чего компания была оценена в $157 млрд.

borgexpert По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.