Маск компенсирует потери инвесторов Twitter через рост xAI — Financial Times Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

Маск компенсирует потери инвесторов Twitter через рост xAI — Financial Times

Инвесторы, профинансировавшие приобретение платформы Twitter Илоном Маском за $44 млрд, получают значительную прибыль благодаря росту стоимости его компании xAI.

Об этом пишет Financial Times 27 ноября.

Маск предоставил инвесторам 25% акций xAI, что помогло компенсировать ущерб от снижения стоимости X (ранее — Twitter).

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xAI закроет новый раунд финансирования на $5 млрд, удвоив свою оценку до $50 млрд всего за шесть месяцев. Это выгодно для инвесторов Маска, среди которых Fidelity, Ларри Эллисон, принц Альвалид бин Талал, Джек Дорси, а также венчурные компании Sequoia Capital и Andreessen Horowitz. Они получают выгоду от быстрого роста xAI, что стало возможным благодаря значительным инвестициям и вкладам в два бизнеса миллиардера.

Маск не только привлек инвестиции для Х (Twitter) через продажу акций Tesla, но и привлек финансирование для xAI, которая активно развивается и обеспечивает прибыли, отметило издание.

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В то время как соцсеть испытывает проблемы с рекламодателями, покинувшими платформу из-за опасений модерации контента, xAI набирает популярность, что позволяет инвесторам, пострадавшим от потерь на Х, компенсировать свои убытки.

В серии финансовых раундов инвесторы Twitter имели возможность вложить средства в xAI, что способствовало ее росту. Тем не менее, эти сделки порождают сложности в управлении конфликтами интересов, поскольку Маск управляет несколькими компаниями одновременно и трудно балансировать интересы всех участников, говорится в материале FT.

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Напомним, компания xAI, основанная в марте 2023 года, быстро расширила свои технологические возможности благодаря значительным инвестициям. В этом году стартап завершил раунд финансирования на $6 млрд при оценке в $18 млрд.

Илон Маск активно пытается догнать OpenAI, исследовательскую лабораторию искусственного интеллекта, одним из основателей которой он был в 2015 году, но оставил через три года из-за разногласий насчет направления ее исследований.

В августе xAI представила нового чат-бота Grok-2, который, по словам Маска, не уступает эффективности конкурентам, таким как OpenAI, Google и Anthropic.

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