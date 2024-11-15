Маск ищет сотрудников для нового офиса эффективности, которые способны работать более 80 часов в неделю — Finance.ua
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Маск ищет сотрудников для нового офиса эффективности, которые способны работать более 80 часов в неделю

Мир
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Маск ищет сотрудников для нового офиса эффективности, которые способны работать более 80 часов в неделю
Маск ищет сотрудников для нового офиса эффективности, которые способны работать более 80 часов в неделю
Американский бизнесмен Илон Маск объявил на своих страницах в социальных сетях, что начинает набор одаренных специалистов с высоким коэффициентом интеллекта, готовых работать более 80 часов в неделю в новом Департаменте правительственной эффективности.
Об этом пишет агентство EFE.
Этот офис будет возглавлять Маск, чтобы консультировать новоизбранного президента Дональда Трампа по поводу сокращения государственных расходов.
«Нам нужны революционеры с высоким IQ, готовые работать более 80 часов в неделю, чтобы снизить затраты», — говорится в сообщении департамента, опубликованном в сети X.

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Новый департамент возглавят Илон Маск и известный бизнесмен-трампист Вивек Рамасвами, ранее участвовавший в праймериз за республиканскую номинацию.
Маск и Рамасвами рассмотрят 1% самых лучших резюме, которые они получат через прямые сообщения на платформе X.
Трамп во вторник объявил о создании этого офиса, который будет давать советы и рекомендации извне правительству и будет сотрудничать с Белым домом и Управлением по бюджету для внедрения масштабных структурных реформ, создавая новый подход к управлению.
Миссия новой структуры завершится не позднее 4 июля 2026, когда США будут праздновать 250-летие независимости.
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Назначение Маска главой этой структуры было давно обсуждаемой новостью, однако неожиданным стало объявление Рамасвами как содиректора. То, что на должность руководителей офиса эффективности назначили сразу двух человек, вызвало волну критики и шуток в соцсетях.
«Вместе эти два замечательных американца проложат путь для того, чтобы моя администрация разобралась с государственной бюрократией, сократила чрезмерное регулирование, снизила лишние расходы и реструктурировала федеральные агентства», — заявил Трамп во время объявления о новом офисе.
По материалам:
suspilne.media
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