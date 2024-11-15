Маск ищет сотрудников для нового офиса эффективности, которые способны работать более 80 часов в неделю — Finance.ua

Маск ищет сотрудников для нового офиса эффективности, которые способны работать более 80 часов в неделю Сегодня 23:29 — Мир

Маск ищет сотрудников для нового офиса эффективности, которые способны работать более 80 часов в неделю

Американский бизнесмен Илон Маск объявил на своих страницах в социальных сетях, что начинает набор одаренных специалистов с высоким коэффициентом интеллекта, готовых работать более 80 часов в неделю в новом Департаменте правительственной эффективности.

Об этом пишет агентство EFE.

Этот офис будет возглавлять Маск, чтобы консультировать новоизбранного президента Дональда Трампа по поводу сокращения государственных расходов.

«Нам нужны революционеры с высоким IQ, готовые работать более 80 часов в неделю, чтобы снизить затраты», — говорится в сообщении департамента, опубликованном в сети X.

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Новый департамент возглавят Илон Маск и известный бизнесмен-трампист Вивек Рамасвами, ранее участвовавший в праймериз за республиканскую номинацию.

Маск и Рамасвами рассмотрят 1% самых лучших резюме, которые они получат через прямые сообщения на платформе X.

We are very grateful to the thousands of Americans who have expressed interest in helping us at DOGE. We don’t need more part-time idea generators. We need super high-IQ small-government revolutionaries willing to work 80+ hours per week on unglamorous cost-cutting. If that’s… — Department of Government Efficiency (@DOGE) November 14, 2024

Трамп во вторник объявил о создании этого офиса, который будет давать советы и рекомендации извне правительству и будет сотрудничать с Белым домом и Управлением по бюджету для внедрения масштабных структурных реформ, создавая новый подход к управлению.

Миссия новой структуры завершится не позднее 4 июля 2026, когда США будут праздновать 250-летие независимости.

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Назначение Маска главой этой структуры было давно обсуждаемой новостью, однако неожиданным стало объявление Рамасвами как содиректора. То, что на должность руководителей офиса эффективности назначили сразу двух человек, вызвало волну критики и шуток в соцсетях.

«Вместе эти два замечательных американца проложат путь для того, чтобы моя администрация разобралась с государственной бюрократией, сократила чрезмерное регулирование, снизила лишние расходы и реструктурировала федеральные агентства», — заявил Трамп во время объявления о новом офисе.

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