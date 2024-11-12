Сколько средств Маск израсходовал на поддержку Трампа — Finance.ua

Сколько средств Маск израсходовал на поддержку Трампа 12.11.2024, 18:00 — Мир

Сколько средств Маск израсходовал на поддержку Трампа

Политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска потратил около $200 млн на поддержку президентской кампании Дональда Трампа, который победил на выборах в США.

Об этом пишет Associated Press.

По данным агентства, организация предпринимателя ориентировалась на получение голосов тех, кто раньше не ходил на выборы.

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Отмечается, что этот прецедент устанавливает новый стандарт того, как миллиардеры могут влиять на выборы.

Ранее телеканал ABC сообщал, что Илон Маск играет ключевую роль в формировании будущей команды Дональда Трампа. Предприниматель практически ежедневно находится во флоридском имении политика Мар-а-Лаго, оказывая прямое влияние на кадровые решения и стратегию второго срока Трампа. Источники канала отмечают, что миллиардер уже участвовал в двух телефонных разговорах Трампа с зарубежными лидерами.

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