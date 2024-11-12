Сколько средств Маск израсходовал на поддержку Трампа — Finance.ua

Сколько средств Маск израсходовал на поддержку Трампа
Политический комитет America PAC американского миллиардера Илона Маска потратил около $200 млн на поддержку президентской кампании Дональда Трампа, который победил на выборах в США.
Об этом пишет Associated Press.
По данным агентства, организация предпринимателя ориентировалась на получение голосов тех, кто раньше не ходил на выборы.
Отмечается, что этот прецедент устанавливает новый стандарт того, как миллиардеры могут влиять на выборы.
Ранее телеканал ABC сообщал, что Илон Маск играет ключевую роль в формировании будущей команды Дональда Трампа. Предприниматель практически ежедневно находится во флоридском имении политика Мар-а-Лаго, оказывая прямое влияние на кадровые решения и стратегию второго срока Трампа. Источники канала отмечают, что миллиардер уже участвовал в двух телефонных разговорах Трампа с зарубежными лидерами.
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