Состояние Илона Маска выросло на $26 млрд на фоне вероятной победы Трампа — Finance.ua
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Состояние Илона Маска выросло на $26 млрд на фоне вероятной победы Трампа

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Состояние Илона Маска выросло на $26 млрд на фоне вероятной победы Трампа
Состояние Илона Маска выросло на $26 млрд на фоне вероятной победы Трампа
За два дня, с 5 по 7 ноября 2024 года, состояние бизнесмена Илона Маска увеличилось на $26,45 млрд вследствие скачка курса акций компании Tesla. Это связано с лидерством кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах в США, которого предприниматель упорно поддерживает.
Согласно форме 13G/A Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск владеет 715 022 706 акциями компании Tesla (TSLA).
5 ноября 2024 г., когда начались президентские выборы в США, этот портфель ценных бумаг оценивали в $180,18 млрд. TSLA торговались по $252. Позже произошел скачок, в результате чего стоимость этих ценных бумаг достигла $289.
Состояние Илона Маска выросло на $26 млрд на фоне вероятной победы Трампа
С учетом новой цены акций стоимость портфеля Маска достигла $206,64 млрд. Это означает, что нереализованная прибыль предпринимателя по этой позиции за два дня выросла до $26,45 млрд.
Отметим, Маск не раз публично поддерживал Трампа. Он провел с ним интервью, где участники обсудили создание комиссии по контролю федеральных расходов, которую может возглавить миллиардер.
Предприниматель среди первых приветствовал политика с вероятной победой на выборах. Он также прокомментировал решение Минюста США приостановить уголовное производство против Трампа.
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На фоне возможной победы политика на выборах как фондовый, так и криптовалютный рынок отметились положительной динамикой. В частности, акции энергетических компаний, банков, крупных предприятий выросли, в то время как сектор «зеленой» энергии просел.
Кроме Маска, еще несколько крупных предпринимателей стали богаче за последние дни. По данным Fintel, основатель компании MicroStrategy Майкл Сейлор контролирует 19 998 580 акций фирмы — около 10%.
Состояние Илона Маска выросло на $26 млрд на фоне вероятной победы Трампа
5 ноября 2024 года акции MicroStrategy (MSTR) торговались по $230, согласно TradingView. На момент написания они подскочили до $257,8.
Это означает, что портфель Сейлора вырос на 555,9 млн долларов.
По материалам:
incrypted
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