Состояние Илона Маска выросло на $26 млрд на фоне вероятной победы Трампа — Finance.ua

Состояние Илона Маска выросло на $26 млрд на фоне вероятной победы Трампа Сегодня 18:26

Состояние Илона Маска выросло на $26 млрд на фоне вероятной победы Трампа

За два дня, с 5 по 7 ноября 2024 года, состояние бизнесмена Илона Маска увеличилось на $26,45 млрд вследствие скачка курса акций компании Tesla. Это связано с лидерством кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах в США, которого предприниматель упорно поддерживает.

Согласно форме 13G/A Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск владеет 715 022 706 акциями компании Tesla (TSLA).

5 ноября 2024 г., когда начались президентские выборы в США, этот портфель ценных бумаг оценивали в $180,18 млрд. TSLA торговались по $252. Позже произошел скачок, в результате чего стоимость этих ценных бумаг достигла $289.

С учетом новой цены акций стоимость портфеля Маска достигла $206,64 млрд. Это означает, что нереализованная прибыль предпринимателя по этой позиции за два дня выросла до $26,45 млрд.

Отметим, Маск не раз публично поддерживал Трампа. Он провел с ним интервью , где участники обсудили создание комиссии по контролю федеральных расходов, которую может возглавить миллиардер.

Предприниматель среди первых приветствовал политика с вероятной победой на выборах. Он также прокомментировал решение Минюста США приостановить уголовное производство против Трампа.

На фоне возможной победы политика на выборах как фондовый, так и криптовалютный рынок отметились положительной динамикой. В частности, акции энергетических компаний, банков, крупных предприятий выросли, в то время как сектор «зеленой» энергии просел.

основатель компании MicroStrategy Майкл Сейлор контролирует 19 998 580 акций фирмы — около 10%. Кроме Маска, еще несколько крупных предпринимателей стали богаче за последние дни. По данным Fintel контролирует 19 998 580 акций фирмы — около 10%.

5 ноября 2024 года акции MicroStrategy (MSTR) торговались по $230, согласно TradingView. На момент написания они подскочили до $257,8.

Это означает, что портфель Сейлора вырос на 555,9 млн долларов.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.