Доллар, юань, государственные облигации: как отреагировали финансовые рынки на победу Трампа — Finance.ua

Доллар, юань, государственные облигации: как отреагировали финансовые рынки на победу Трампа Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

Доллар, юань, государственные облигации: как отреагировали финансовые рынки на победу Трампа

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом, которое состоится с его инаугурацией в январе 2025 года, вызвало реакцию на мировых финансовых рынках.

Об этом сообщает Binance Research

Республиканцы, вероятно, окажут значительное влияние на политику США, в частности в отраслях налогообложения, государственных расходов и регулирования.

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Инвесторы по-разному воспринимают возможное развитие событий в разных секторах, от криптовалют до государственных облигаций, учитывая как ожидаемые экономические стимулы, так и риски инфляции. В целом рынки уже отреагировали на новости положительно, но есть ряд ключевых аспектов, за которыми следует следить в ближайший период.

Рынок криптовалют

Криптовалютный рынок показал бурный рост, где биткоин в моменте достиг нового исторического максимума ($75 000), а также наблюдался значительный рост других альткоинов и мемкоинов.

Фондовые рынки

Фьючерсы на акции показывают положительную динамику, и S&P 500 близится к новому рекорду. Ожидания рынков основываются на обещаниях Трампа по дерегуляции, снижению налогов и увеличению государственных расходов, что должно стимулировать экономический рост.

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Однако растет обеспокоенность потенциальным повышением тарифов.

Государственные облигации / долгосрочные процентные ставки

Доходность 10-летних облигаций возросла до 4,5%, достигнув шестимесячного максимума.

Инвесторы ожидают, что политический курс Трампа может привести к росту инфляции. Это, в свою очередь, давит на ставки, повышая стоимость долгового финансирования и сигнализируя о возможном усилении инфляционных рисков.

Доллар США

Доллар США укрепился на фоне ожиданий повышенной инфляции и роста процентных ставок. В упрощенном виде, более высокая инфляция = более высокие процентные ставки = более сильный доллар.

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Рынок акций Китая и юань

Китайские акции и юань подверглись давлению из-за укрепления доллара США и новых политических ожиданий. Юань упал на 1% по отношению к доллару, что стало наибольшим снижением за последний год, а индекс Hang Seng China Enterprises (HSCEI) снизился на 2,6%.

Что дальше?

Краткосрочные перспективы

Ожидается повышенная волатильность в ближайшие дни, поскольку рынки склонны резко колебаться в период политической неопределенности. Ликвидации могут вызвать большие движения на рынке, особенно криптовалютном и фондовом рынках.

Среднесрочные перспективы для криптовалют

Если новая администрация действительно введет благоприятное для криптовалютного рынка регулирование, это может поддержать интерес инвесторов и дальнейший рост.

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Ожидания от ФРС

Заседание Федерального резерва (FOMC) состоится в четверг и рынки ожидают снижения процентной ставки на 0,25%. Это соответствует предыдущим прогнозам, однако считается, что общее количество будущих снижений будет меньше, чем ожидалось, если инфляция начнет расти из-за увеличения государственных расходов.

В общем, возвращение Трампа в Белый дом и потенциальное большинство Республиканцев в Конгрессе могут создать условия для значительных изменений в фискальной политике, что повлияет на рынки в средне- и долгосрочной перспективе. Ужесточение регулирования, изменения в налоговой политике и ожидания торговли могут стать ключевыми факторами, которые будут формировать динамику рынков в последующие месяцы.

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