Украинские евробонды растут из-за новостей о победе Трампа — Finance.ua

Украинские евробонды растут из-за новостей о победе Трампа Сегодня 12:14

Украинские евробонды растут из-за новостей о победе Трампа

Украинские евробонды и ВВП-варранты отреагировали ростом на новости о победе Дональда Трампа на выборах президента США.

Это видно из котировок по данным Bloomberg, имеющихся в распоряжении ЭП.

Так, евробонды выросли:

С погашением в 2029 году с купонной ставкой 1,75% на 1,72% до 60,71 доллара.

С погашением в 2030 году с купонной ставкой 0% на 2,79% до 49,12 доллара.

С погашением в 2034 году с купонной ставкой 1,75% на 3,6% до 47,97 доллара. Со ставкой 0% - на 4,3% до 38,15 доллара.

С погашением в 2035 году с купонной ставкой 1,75% на 3,68% до 47,16 доллара. По ставке 0% - на 4,54%, до 50,37 доллара.

С погашением в 2036 году с купонной ставкой 1,75% на 3,80% до 46,63 доллара. Со ставкой 0% - на 4,44%, до 49,75 доллара.

В свою очередь, ВВП-варранты Украины с погашением на 2041 год выросли на 1,14%, до 73,44 долларов.

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Как известно, 5 ноября в США прошли президентские выборы. Лидер республиканцев Дональд Трамп уже заявил о своей победе над Камалой Гаррис. Также президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Криптовалюта Bitcoin, которую кандидат в президенты США Дональд Трамп обещал легализовать, выросла более чем на 9%, обновив исторический рекорд в 74 тысячи долларов.

Кроме того, доллар вырос после того, как Дональд Трамп вырвался вперед в президентской гонке в США. Это спровоцировало резкий рост доходности казначейских облигаций на фоне предположений о том, что его политика будет поддерживать процентные ставки в США на высоком уровне.

Економічна Правда По материалам:

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