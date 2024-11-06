Долар підскочив до основних валют в очікуванні перемоги Трампа — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Долар підскочив до основних валют в очікуванні перемоги Трампа

Валюта
139
Долар підскочив до основних валют в очікуванні перемоги Трампа
Долар підскочив до основних валют в очікуванні перемоги Трампа
Долар виріс після того, як Дональд Трамп вирвався вперед у президентських перегонах у США. Це спровокувало різке зростання прибутковості казначейських облігацій на тлі припущень про те, що його політика підтримуватиме відсоткові ставки у США на високому рівні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зростання долара призвело до зниження валютних пар по всьому світу: євро, ієна, австралійський долар і швейцарський франк ослабли щонайменше на 1%. Втрати мексиканського песо досягли позначки 3%.
У той час як ф’ючерси на долар і американські фондові індекси зростають, реакція європейських активів прямо протилежна. Ф’ючерси Euro Stoxx 50 впали на 1%, а євро падає на 1,6% до долара США, досягнувши найнижчого рівня з липня.
Читайте також
Інвестори казали, що перемога Трампа стане найгіршим результатом для європейських ринків через його намір обмежити імпорт у США. Такі сектори, як автомобілебудування, можуть сильно постраждати, якщо Трамп продовжить вводити мита, що пропонуються їм.
Трамп пообіцяв знизити податки та запровадити високі мита на імпорт, що посилить інфляційний тиск і, ймовірно, уповільнить темпи зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.
«План Трампа за тарифами та податками має призвести до зростання інфляції та дефіциту, а це має означати більш високі довгострокові процентні ставки», — сказала Прія Місра, керуючий портфелем JPMorgan Investment Management.
Республіканці отримали контроль над Сенатом США, що дало їм потужні важелі впливу у майбутніх важливих податкових та видаткових битвах.
Долар підскочив до основних валют в очікуванні перемоги Трампа
За останніми даними, Трамп уже отримав 247 голосів виборців із необхідних 270, віце-президент Камала Гарріс — 214.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.