Що буде з доларом після виборів у США: прогнози економістів — Finance.ua

Що буде з доларом після виборів у США: прогнози економістів
Економісти та банкіри розділилися в думках щодо прийдешніх виборів та їхнього вплину саме на курс. Здебільшого вважається, що все ж таки вибір кандидатів, Трампа чи Гарріс, не принесе побоювань щодо ймовірного сплеску вартості валюти.
Розповідаємо, чого чекати від курсу долара після виборів в США, що буде, якщо перемогу отримає Трамп або ж Гарріс, та який це матиме вплив на Україну.
Що може трапитися з доларом після виборів в США
Економіст Данило Монін розповів, що вибори в США практично не вплинуть на курс долара в Україні. Річ у тім, що станом на 2024 рік США вже не є критично великим спонсором України.
- За даними МВФ, невідомо, чи Україна отримає 7,8 мільярда доларів від США, за які було проголосовано раніше.
- Станом на 2024 рік США надіслали Україні лише 3,9 мільярда доларів. А загалом сума складатиме 6,2 мільярда доларів.
«Що стосується 2025 року, то країни G7 вже домовилися про 50 мільярдів підтримки за рахунок прибутку із заморожених коштів Росії в Європі. Це будуть не гроші США, тому неважливо, хто буде президентом,» — зазначає експерт Українського інституту майбутньогоМонін.
Він додає, що Європа готова взяти на себе допомогу у вигляді 38 мільярдів з 50 мільярдів, а тому немає якихось підстав говорити про те, що курс залежатиме від США.
Експерт Монін припускає, що можливо кандидат Дональд Трамп знайде якийсь спосіб зупинити війну й тоді може бути теоретично інший розклад щодо фінансування України. Втім, навіть якщо це відбудеться, то новий президент набуває повноважень з 20 січня, тому це вже буде 2025 рік.
Крім того, як повідомляє для 24 Каналу віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов, результати виборів в США, принаймні до 20 січня, лише опосередковано впливатимуть на валютні курси в Україні, а радше у короткостроковій перспективі можуть позначатися на поведінці громадян.
«Наразі невелика частина українців вичікують на результати виборів, відтерміновуючи, наприклад, придбання нерухомості чи купівлю валюти. Однак це скоріше пересторога перед невизначеністю результатів», — каже Мамедов.
Відтак, за його словами, будь-який результат стане реальністю, але навряд чи в суспільстві спостерігатиметься тотальна ейфорія чи глибокий розпач.
Чи вплинуть вибори на курс в Україні
Економіст Олег Пендзин пояснив, що прізвище Трампа нічим не відрізняється від прізвища Гарріс, а відрізняється тільки їх політика. Однак він наголошує, що між тим, що говорить кандидат до виборів, і тим, що він робить, ставши президентом, є суттєва різниця.
«Я б на сьогодні не надавав ситуації з виборами апокаліптичного вигляду. Все залежить від політики. Відтак якщо американці надаватимуть Україні стільки ж фінансової допомоги, як на сьогодні, тоді з курсом жодних змін не відбудеться. Водночас якщо політика зміниться, а допомоги не буде, то безперечно курс буде падати набагато більше», — вважає керівник Економічного дискусійного клубу Пендзин.
Натомість Сергій Мамедов додає, що зараз для спокою на валютному ринку значно більше підстав, ніж для стурбованості:
- По-перше, вибори не є прямим чинником, від якого залежать курсові показники, натомість прямими чинниками є співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку, макроекономічні показники (зростання ВВП), рівень інфляції, дефіцит бюджету тощо.
- По-друге, зміна влади в США відбувається за демократичними принципами, згідно з усталеною політичною традицією, що ґрунтується на системі стримувань і противаг: яким би не був новообраний президент, він не зможе самотужки вирішувати долю всієї країни.
- По-третє, зовнішня політика США не передбачає популяризацію автократії, натомість спрямована на розбудову світової демократії.
- По-четверте, будь-яка політична персона не здатна керувати економікою іншої держави.
- По-п'яте, долар США не є в Україні дефіцитом, що робить будь-які сплески попиту лише короткочасною «емоцією».
- По-шосте, Україна має свою валюту, а курс долара навряд чи можна прив’язати до персони американського президента.
«Долар „житиме“ за економічними законами як в самих Сполучених Штатах, так і в будь-якій іншій країні. Головне побоювання, про яке зараз можна говорити і яке викликає острах у наших громадян, — це можлива „ревізія“ програм підтримки України в разі перемоги найбільш одіозного кандидата та певні політичні „рухи“, що будуть спрямовані проти інтересів України», — зауважує голова правління Глобус Банку.
Однак, попри часткову залежність України від допомоги США, йдеться як про військову, так і фінансову, головне джерело курсу криється саме в Україні та не залежить від забаганок іноземних політиків.
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