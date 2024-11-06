Що буде з доларом після виборів у США: прогнози економістів — Finance.ua

Що буде з доларом після виборів у США: прогнози економістів Сьогодні 09:04 — Валюта

Що буде з доларом після виборів у США: прогнози економістів

Економісти та банкіри розділилися в думках щодо прийдешніх виборів та їхнього вплину саме на курс. Здебільшого вважається, що все ж таки вибір кандидатів, Трампа чи Гарріс, не принесе побоювань щодо ймовірного сплеску вартості валюти.

Розповідаємо, чого чекати від курсу долара після виборів в США, що буде, якщо перемогу отримає Трамп або ж Гарріс, та який це матиме вплив на Україну.

Що може трапитися з доларом після виборів в США

Економіст Данило Монін розповів, що вибори в США практично не вплинуть на курс долара в Україні. Річ у тім, що станом на 2024 рік США вже не є критично великим спонсором України.

За даними МВФ, невідомо, чи Україна отримає 7,8 мільярда доларів від США, за які було проголосовано раніше.

Станом на 2024 рік США надіслали Україні лише 3,9 мільярда доларів. А загалом сума складатиме 6,2 мільярда доларів.

«Що стосується 2025 року, то країни G7 вже домовилися про 50 мільярдів підтримки за рахунок прибутку із заморожених коштів Росії в Європі. Це будуть не гроші США, тому неважливо, хто буде президентом,» — зазначає експерт Українського інституту майбутньогоМонін.

Він додає, що Європа готова взяти на себе допомогу у вигляді 38 мільярдів з 50 мільярдів, а тому немає якихось підстав говорити про те, що курс залежатиме від США.

Експерт Монін припускає, що можливо кандидат Дональд Трамп знайде якийсь спосіб зупинити війну й тоді може бути теоретично інший розклад щодо фінансування України. Втім, навіть якщо це відбудеться, то новий президент набуває повноважень з 20 січня, тому це вже буде 2025 рік.

Крім того, як повідомляє для 24 Каналу віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов, результати виборів в США, принаймні до 20 січня, лише опосередковано впливатимуть на валютні курси в Україні, а радше у короткостроковій перспективі можуть позначатися на поведінці громадян.

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«Наразі невелика частина українців вичікують на результати виборів, відтерміновуючи, наприклад, придбання нерухомості чи купівлю валюти. Однак це скоріше пересторога перед невизначеністю результатів», — каже Мамедов.

Відтак, за його словами, будь-який результат стане реальністю, але навряд чи в суспільстві спостерігатиметься тотальна ейфорія чи глибокий розпач.

Чи вплинуть вибори на курс в Україні

Економіст Олег Пендзин пояснив, що прізвище Трампа нічим не відрізняється від прізвища Гарріс, а відрізняється тільки їх політика. Однак він наголошує, що між тим, що говорить кандидат до виборів, і тим, що він робить, ставши президентом, є суттєва різниця.

«Я б на сьогодні не надавав ситуації з виборами апокаліптичного вигляду. Все залежить від політики. Відтак якщо американці надаватимуть Україні стільки ж фінансової допомоги, як на сьогодні, тоді з курсом жодних змін не відбудеться. Водночас якщо політика зміниться, а допомоги не буде, то безперечно курс буде падати набагато більше», — вважає керівник Економічного дискусійного клубу Пендзин.

Натомість Сергій Мамедов додає, що зараз для спокою на валютному ринку значно більше підстав, ніж для стурбованості:

По-перше, вибори не є прямим чинником, від якого залежать курсові показники, натомість прямими чинниками є співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку, макроекономічні показники (зростання ВВП), рівень інфляції, дефіцит бюджету тощо.

вибори не є прямим чинником, від якого залежать курсові показники, натомість прямими чинниками є співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку, макроекономічні показники (зростання ВВП), рівень інфляції, дефіцит бюджету тощо. По-друге, зміна влади в США відбувається за демократичними принципами, згідно з усталеною політичною традицією, що ґрунтується на системі стримувань і противаг: яким би не був новообраний президент, він не зможе самотужки вирішувати долю всієї країни.

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По-третє , зовнішня політика США не передбачає популяризацію автократії, натомість спрямована на розбудову світової демократії.

, зовнішня політика США не передбачає популяризацію автократії, натомість спрямована на розбудову світової демократії. По-четверте, будь-яка політична персона не здатна керувати економікою іншої держави.

будь-яка політична персона не здатна керувати економікою іншої держави. По-п'яте, долар США не є в Україні дефіцитом, що робить будь-які сплески попиту лише короткочасною «емоцією».

долар США не є в Україні дефіцитом, що робить будь-які сплески попиту лише короткочасною «емоцією». По-шосте, Україна має свою валюту, а курс долара навряд чи можна прив’язати до персони американського президента.

«Долар „житиме“ за економічними законами як в самих Сполучених Штатах, так і в будь-якій іншій країні. Головне побоювання, про яке зараз можна говорити і яке викликає острах у наших громадян, — це можлива „ревізія“ програм підтримки України в разі перемоги найбільш одіозного кандидата та певні політичні „рухи“, що будуть спрямовані проти інтересів України», — зауважує голова правління Глобус Банку.

Однак, попри часткову залежність України від допомоги США, йдеться як про військову, так і фінансову, головне джерело курсу криється саме в Україні та не залежить від забаганок іноземних політиків.

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