Самые дорогие выборы в истории США: сколько потратили Трамп и Гаррис на свою предвыборную кампанию — Finance.ua

Самые дорогие выборы в истории США: сколько потратили Трамп и Гаррис на свою предвыборную кампанию Сегодня 11:02 — Мир

Самые дорогие выборы в истории США: сколько потратили Трамп и Гаррис на свою предвыборную кампанию

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Гаррис собрали на свою предвыборную кампанию $4,2 млрд, а потратили $3,5 млрд. Это самые дорогие выборы в истории США.

Об этом сообщает Financial Times.

Камала Гаррис привлекла больше средств — более 2,3 млрд долларов и потратила 1,9 млрд долларов. Трамп привлек чуть более 1,8 млрд долларов и потратил 1,6 млрд долларов.

Инфографика: Financial Times

Основная часть денег пошла на семь колеблющихся штатов, которые будут во многом определять итоги выборов. Только Гаррис потратила там более 1 миллиарда долларов на традиционную рекламу и рекламу в социальных сетях. В общей сложности две кампании и внешние группы потратили почти 1,5 миллиарда долларов на рекламу в семи критических штатах.

Трамп также платил большие суммы на судебные дела против себя, причем более 100 миллионов долларов — или 14% всех расходов — пошли на его судебные издержки.

Инфографика: Financial Times

Справка Finance.ua:

5 ноября миллионы американцев проголосовали на избирательных участках США.

на избирательных участках в США все еще подсчитывают голоса, но ситуация уже более-менее ясна. Трамп уверенно лидирует во всех колеблющихся штатах, что является главным полем битвы кандидатов на пост президента.

в США на выборах голосуют не так, как в Украине. Сначала там голосует население, а затем в зависимости от его волеизъявления от каждого штата голосовать отправляются делегаты от коллегии выборщиков.

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