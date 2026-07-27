Для родителей детей с инвалидностью изменили правила отсрочки
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Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет изменился порядок проверки данных для автоматического продления отсрочки от мобилизации. Обновленный механизм предусматривает проверку информации о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Как теперь проверяют данные
Теперь система ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении ребенка. Новый способ поиска информации о ребенке помогает более точно находить и подтверждать информацию в государственных реестрах.
Информацию о ребенке также могут сверять по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) ребенка, если он есть — на основе данных из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ГРАГС).
Если отсрочка не продлилась автоматически, проверьте, правильно ли указаны данные о ребенке и его свидетельстве о рождении.
Чтобы система успешно подтвердила отсрочку, в Единой информации в системе социальной сферы (ЕИССС) должны содержаться данные последнего выданного свидетельства о рождении ребенка — того, что внесено в ГРАГС и отражается в Действии. При необходимости обновить данные можно через ближайший орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Чтобы узнать, данные какого свидетельства должны быть внесены в ЕИССС:
Откройте приложение Дія.
Выделите раздел «Документы».
Найдите актовую запись о рождении ребенка (важно: речь идет именно об актовой записи, а не свидетельство о рождении).
Если актовая запись не отображается, обратитесь в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) для проверки и внесения необходимых данных. Причиной может быть отсутствие или некорректность ваших данных в актовой записи: ФИО, налоговый номер (РНУКНП), даты рождения.
Если отображается актовая запись, нажмите на три точки возле него и выберите «Полная информация».
Проверьте свои персональные данные: ФИО, РНУКНП и дату рождения.
Посмотрите информацию о свидетельстве о рождении ребенка и найдите то, что имеет самую позднюю дату выдачи.
Именно данные последнего выданного свидетельства должны быть указаны в ЕИССС.
Как проверить данные о ребенке в ЕИССС
Чтобы уточнить, какое свидетельство о рождении ребенка указано в системе, обратитесь:
в орган социальной защиты населения (ОСЗН);
в Пенсионный фонд Украины — лично или через горячую линию.
Сравните полученную информацию с данными последнего выданного свидетельства, отображаемого в Дії.
Как обновить информацию
Обновить медицинское заключение об инвалидности ребенка можно через Централизованный банк данных (ЦБИ).
Обновить медицинское заключение и персональные данные ребенка в ЕИССС можно в отделении Пенсионного фонда Украины.
После обновления информации в ЕИССС вы можете повторно подать запрос на отсрочку.
Как повторно подать запрос на отсрочку в Резерв+
Для этого нужно:
Открыть приложение «Резерв+».
Перейти к разделу «Сервисы».
Выбрать оформление отсрочки.
Указать основание — наличие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
Проверить данные и отправить запрос.
Дождаться сообщения о результате.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без дополнительных действий со стороны человека. Автоматическое продолжение работает независимо от того, как человек оформил отсрочку: онлайн в Резерв + или через ЦПАУ. Само приложение не продолжает отсрочки — он показывает актуальную информацию из государственного реестра.
Иногда государственные реестры не содержат всей информации, необходимой для подтверждения основания. Если автоматическое продление не произошло, нужно подать документы в любое удобное ЦПАУ.