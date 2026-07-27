0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для родителей детей с инвалидностью изменили правила отсрочки

30
Для родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет изменился порядок проверки данных
Для родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет изменился порядок проверки данных
Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет изменился порядок проверки данных для автоматического продления отсрочки от мобилизации. Обновленный механизм предусматривает проверку информации о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как теперь проверяют данные

Теперь система ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении ребенка. Новый способ поиска информации о ребенке помогает более точно находить и подтверждать информацию в государственных реестрах.
Информацию о ребенке также могут сверять по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) ребенка, если он есть — на основе данных из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ГРАГС).
Читайте также
Если отсрочка не продлилась автоматически, проверьте, правильно ли указаны данные о ребенке и его свидетельстве о рождении.
Чтобы система успешно подтвердила отсрочку, в Единой информации в системе социальной сферы (ЕИССС) должны содержаться данные последнего выданного свидетельства о рождении ребенка — того, что внесено в ГРАГС и отражается в Действии. При необходимости обновить данные можно через ближайший орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Место для вашей рекламы

Как проверить данные в приложении «Дія»

Чтобы узнать, данные какого свидетельства должны быть внесены в ЕИССС:
  1. Откройте приложение Дія.
  2. Выделите раздел «Документы».
  3. Найдите актовую запись о рождении ребенка (важно: речь идет именно об актовой записи, а не свидетельство о рождении).
  4. Если актовая запись не отображается, обратитесь в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) для проверки и внесения необходимых данных. Причиной может быть отсутствие или некорректность ваших данных в актовой записи: ФИО, налоговый номер (РНУКНП), даты рождения.
  5. Если отображается актовая запись, нажмите на три точки возле него и выберите «Полная информация».
  6. Проверьте свои персональные данные: ФИО, РНУКНП и дату рождения.
  7. Посмотрите информацию о свидетельстве о рождении ребенка и найдите то, что имеет самую позднюю дату выдачи.
Именно данные последнего выданного свидетельства должны быть указаны в ЕИССС.

Как проверить данные о ребенке в ЕИССС

Чтобы уточнить, какое свидетельство о рождении ребенка указано в системе, обратитесь:
  • в орган социальной защиты населения (ОСЗН);
  • в Пенсионный фонд Украины — лично или через горячую линию.
Сравните полученную информацию с данными последнего выданного свидетельства, отображаемого в Дії.

Как обновить информацию

Обновить медицинское заключение об инвалидности ребенка можно через Централизованный банк данных (ЦБИ).
Обновить медицинское заключение и персональные данные ребенка в ЕИССС можно в отделении Пенсионного фонда Украины.
После обновления информации в ЕИССС вы можете повторно подать запрос на отсрочку.

Как повторно подать запрос на отсрочку в Резерв+

Для этого нужно:
  1. Открыть приложение «Резерв+».
  2. Перейти к разделу «Сервисы».
  3. Выбрать оформление отсрочки.
  4. Указать основание — наличие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.
  5. Проверить данные и отправить запрос.
  6. Дождаться сообщения о результате.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без дополнительных действий со стороны человека. Автоматическое продолжение работает независимо от того, как человек оформил отсрочку: онлайн в Резерв + или через ЦПАУ. Само приложение не продолжает отсрочки — он показывает актуальную информацию из государственного реестра.
Иногда государственные реестры не содержат всей информации, необходимой для подтверждения основания. Если автоматическое продление не произошло, нужно подать документы в любое удобное ЦПАУ.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Резерв+ОтсрочкаМиноборони
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems