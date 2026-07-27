Для родителей детей с инвалидностью изменили правила отсрочки Сегодня 09:29

Для родителей детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет изменился порядок проверки данных

Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет изменился порядок проверки данных для автоматического продления отсрочки от мобилизации. Обновленный механизм предусматривает проверку информации о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Как теперь проверяют данные

Теперь система ищет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении ребенка. Новый способ поиска информации о ребенке помогает более точно находить и подтверждать информацию в государственных реестрах.

Информацию о ребенке также могут сверять по регистрационному номеру учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП) ребенка, если он есть — на основе данных из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан (ГРАГС).

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Если отсрочка не продлилась автоматически, проверьте, правильно ли указаны данные о ребенке и его свидетельстве о рождении.

Чтобы система успешно подтвердила отсрочку, в Единой информации в системе социальной сферы (ЕИССС) должны содержаться данные последнего выданного свидетельства о рождении ребенка — того, что внесено в ГРАГС и отражается в Действии. При необходимости обновить данные можно через ближайший орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Как проверить данные в приложении «Дія»

Чтобы узнать, данные какого свидетельства должны быть внесены в ЕИССС:

Откройте приложение Дія. Выделите раздел «Документы». Найдите актовую запись о рождении ребенка (важно: речь идет именно об актовой записи, а не свидетельство о рождении). Если актовая запись не отображается, обратитесь в Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) для проверки и внесения необходимых данных. Причиной может быть отсутствие или некорректность ваших данных в актовой записи: ФИО, налоговый номер (РНУКНП), даты рождения. Если отображается актовая запись, нажмите на три точки возле него и выберите «Полная информация». Проверьте свои персональные данные: ФИО, РНУКНП и дату рождения. Посмотрите информацию о свидетельстве о рождении ребенка и найдите то, что имеет самую позднюю дату выдачи.

Именно данные последнего выданного свидетельства должны быть указаны в ЕИССС.

Как проверить данные о ребенке в ЕИССС

Чтобы уточнить, какое свидетельство о рождении ребенка указано в системе, обратитесь:

в орган социальной защиты населения (ОСЗН);

в Пенсионный фонд Украины — лично или через горячую линию.

Сравните полученную информацию с данными последнего выданного свидетельства, отображаемого в Дії.

Как обновить информацию

Обновить медицинское заключение об инвалидности ребенка можно через Централизованный банк данных (ЦБИ).

Обновить медицинское заключение и персональные данные ребенка в ЕИССС можно в отделении Пенсионного фонда Украины.

После обновления информации в ЕИССС вы можете повторно подать запрос на отсрочку.

Как повторно подать запрос на отсрочку в Резерв+

Для этого нужно:

Открыть приложение «Резерв+». Перейти к разделу «Сервисы». Выбрать оформление отсрочки. Указать основание — наличие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Проверить данные и отправить запрос. Дождаться сообщения о результате.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что более 90% действующих отсрочек могут быть продлены без дополнительных действий со стороны человека. Автоматическое продолжение работает независимо от того, как человек оформил отсрочку: онлайн в Резерв + или через ЦПАУ. Само приложение не продолжает отсрочки — он показывает актуальную информацию из государственного реестра.

Иногда государственные реестры не содержат всей информации, необходимой для подтверждения основания. Если автоматическое продление не произошло, нужно подать документы в любое удобное ЦПАУ.

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