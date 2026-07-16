Чому відстрочка може не продовжитися автоматично: що робити

Розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть бути продовжені без додаткових дій з боку людини.
Для громадян це означає зрозумілий і прозорий процес без повторних заяв та зайвих звернень. Водночас автоматизація зменшує навантаження на державні установи.
Якщо підстава залишається чинною і підтверджується в державних реєстрах, строк відстрочки оновиться автоматично. Відстрочку продовжують до завершення строку проведення мобілізації, визначеного Указом Президента України, але не довше, ніж зберігається законна підстава для відстрочки.
Автоматичне продовження працює незалежно від того, як людина оформила відстрочку: онлайн у Резерв+ чи через ЦНАП. Сам застосунок не продовжує відстрочки — він показує актуальну інформацію з державного реєстру.
Чому відстрочка може не продовжитися автоматично
Іноді державні реєстри не містять усієї інформації, необхідної для підтвердження підстави.
Найчастіше це стосується:
людей, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;
людей, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;
батьків трьох і більше дітей;
батьків дитини з інвалідністю до 18 років.
Це не означає, що людина втратила право на відстрочку. Найчастіше достатньо оновити дані в державних реєстрах, за якими перевіряється підстава.
Що робити, якщо відстрочку не продовжили
Якщо автоматичне продовження не відбулося, потрібно подати документи до будь-якого зручного ЦНАП.
Заяви на оформлення або продовження відстрочки громадяни більше не подають до ТЦК та СП.