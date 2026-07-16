Чому відстрочка може не продовжитися автоматично: що робити Сьогодні 14:34 — Особисті фінанси

Чому відстрочка може не продовжитися автоматично: що робити

Розпочалося чергове автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Понад 90% чинних відстрочок можуть бути продовжені без додаткових дій з боку людини.

Для громадян це означає зрозумілий і прозорий процес без повторних заяв та зайвих звернень. Водночас автоматизація зменшує навантаження на державні установи.

Якщо підстава залишається чинною і підтверджується в державних реєстрах, строк відстрочки оновиться автоматично . Відстрочку продовжують до завершення строку проведення мобілізації, визначеного Указом Президента України, але не довше, ніж зберігається законна підстава для відстрочки.

Автоматичне продовження працює незалежно від того, як людина оформила відстрочку: онлайн у Резерв+ чи через ЦНАП. Сам застосунок не продовжує відстрочки — він показує актуальну інформацію з державного реєстру.

Чому відстрочка може не продовжитися автоматично

Іноді державні реєстри не містять усієї інформації, необхідної для підтвердження підстави.

Найчастіше це стосується:

людей, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

людей, які доглядають за тяжкохворим членом сім’ї;

батьків трьох і більше дітей;

батьків дитини з інвалідністю до 18 років.

Це не означає, що людина втратила право на відстрочку. Найчастіше достатньо оновити дані в державних реєстрах, за якими перевіряється підстава.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо автоматичне продовження не відбулося, потрібно подати документи до будь-якого зручного ЦНАП.

Заяви на оформлення або продовження відстрочки громадяни більше не подають до ТЦК та СП.

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